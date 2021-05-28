 

Германия признала геноцид племен гереро и нама в Намибии

28.05.2021, 11:24, Новости дня
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Германия официально признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в начале XX века на территории сегодняшней Намибии, страна принесет потомкам жертв извинения.

По итогам более чем пятилетних переговоров Берлина и Виндхука достигли «согласия об оценке самой мрачной страны совместной истории», сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу, 28 мая, добавив, что в качестве «жеста признания невыразимых страданий» Германия выделит Намибии миллиарную помощь развитию, передает Deutsche Welle.

Целью переговоров было «найти совместный путь к подлинному примирению в память о жертвах», а для этого, по словам Мааса, необходимо без приукрашивания назвать своими именами события в период германского колониального правления в сегодняшней Намибии и, особенно, зверства, совершенные в период с 1904 по 1908 годы.

«Теперь мы официально признаем эти события тем, чем они являются с сегодняшней точки зрения – геноцидом», – сказал министр.

Германия выделит на восстановление и развитие Намибии 1,1 млрд евро. По желанию Намибии, основные средства будут выделены на развитие и реформирование сельского хозяйства в стране, водоснабжение и профессиональное обучение.

Маас подчеркнул, что признание Германией факта геноцида гереро и нама не дает правовых оснований для требования компенсации, согласованная помощь развитию не имеет никакого отношения к репарациям. Отмечается, что вопрос о репарациях был одним из самых сложных в ходе пятилетних переговоров между Германией и Намибией.

«Подлинное примирение не достигается по указу. Преступления, совершенные во времена колониального господства Германии, долго омрачали отношения с Намибией. Окончательную черту под прошлым провести невозможно, однако признание вины и наша просьба о прощении являются важным шагом в деле переосмысления преступлений и совместного построения будущего», – указал глава МИД ФРГ.

Намибия – ранее Германская Юго-Западная Африка – являлась колонией Германии с 1884 по 1915 годы. С 1904 по 1908 год войска кайзеровской Германии уничтожили десятки тысяч представителей племен гереро и нама. Историки называют это первым геноцидом XX века.

Отметим, что в 2020 году Берлин на переговорах по проработке колониального прошлого согласился выплатить Намибии 10 млн евро компенсации, однако президент африканской страны Хаге Гейнгоб назвал предложение по-прежнему «неприемлемым».

Кроме того, накануне президент Франции Эммануэль Макрон признал ответственность страны за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года убили порядка 800 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке.



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