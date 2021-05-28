 

В Air France рассказали о планах совершить субботний рейс в Москву по расписанию

28.05.2021, 11:24, Новости дня
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Французская авиакомпания Air France отменила только два рейса в Москву 26 и 28 мая, субботний рейс из Парижа планируется по расписанию, сообщил представитель пресс-службы компании.

«Субботний рейс планируется вовремя», – сказал представитель пресс-службы компании, передает РИА «Новости».

Он отметил, что информация о том, что авиаперевозчик отменил три рейса в Москву является ошибкой. «Было отменено только два рейса, 26 и 28 мая. Путаница возникла из-за того, что рейс 26 мая сначала был перенесен на 27 мая, а затем отменен», – отметил источник.

Тем временем российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.

В четверг Austrian Airlines получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Ранее по той же причине был отмен рейс Air France из Парижа в Москву.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.  



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