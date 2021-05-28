В Литве перепутали языки на монетах и «благословили» Латвию

Часть памятных монет номиналом 2 евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой, перепутав литовский и латвийский языки.

«Ошибка обнаружена в надписях на краях монеты. Вместо литовской «Свобода, единство, процветание» была надпись на латышском «Боже, благослови Латвию»», – передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Банка Литвы.

Как отмечает агентство, монеты чеканил Литовский монетный двор. Банк Литвы обратился к нему для выяснения обстоятельств событий и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Отмечается, что на Литовском монетном дворе проводится внутреннее расследование. Были предприняты дополнительные меры контроля и профилактические меры.

«По предварительным данным, дефектные монеты составляют до десяти процентов тиража памятных монет номиналом два евро качества BU в нумизматической упаковке. Литовский монетный двор выразил сожаление сложившейся ситуацией. Банк Литвы также принес свои извинения. Покупателям, желающим обменять монеты с ошибкой, следует обратиться в кассы Центробанка», – добавляет Sputnik.

Отметим, что надпись «Боже, благослови Латвию» (строка из национального гимна этой страны. – прим. ВЗГЛЯД) можно увидеть на гурте латвийских монет в 2 евро.