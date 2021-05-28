 

Названы самые частые травмы во время занятий любовью

28.05.2021, 11:22, Разное
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Сексологи рассказали о самых частых травмах, получаемых во время занятий любовью. Отмечается, что проблемы могут возникнуть даже в случае принятия консервативной позы.
Иногда партнеры проявляют чрезмерный энтузиазм в сексе. Бывают случаи, когда вибраторы или же анальные пробке застревают во влагалище или же прямой кишке. Некоторые при бурном половом акте умудрятся сорвать спину, получить травмы гениталий. Некоторые партнеры получают сильные ожоги от ковров, вступая в интимный контакт на полу.

По словам специалистов, в ряде случаев возникает синдром недомогания, наступающего после оргазма. В данном случае состояние человека напоминает аллергию или же симптомы простудного заболевания: наблюдается лихорадка, чихание, заложенность носа, зуд в глазах, головная боль, пишет Newinform.



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