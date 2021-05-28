Экономист Алеев рассказал, как максимально сэкономить на дорожающем бензине

Экономист Роман Алеев пояснил автомобилистам, как можно максимально сэкономить на бензине, который дорожает каждый год. По его словам, важно соблюдать определенные правила.

Автомобиль необходимо время от времени проверять на наличие тех или иных поломок. Если машина технически исправна, то она будет расходовать меньшее количество бензина. Алеев посоветовал следить за давлением в шинах. Чем ниже показатель, тем больше нагрузка на движок, в результате потребляется много топлива. Важно не забывать производить замену воздушных фильтров или же стоит позаботиться об установке многоразового, но нужно быть готовым его постоянно чистить.

Экономия на качественном бензине впоследствии может привести дорогостоящему ремонту автомобиля, поэтому лучше так не делать. Важным аспектом снижения затрат является выбор хорошей заправки. Бак необходимо наполнять только на надежных станциях. Если автомобилист находится в другом регионе, то лучше по данному вопросу проконсультироваться с местными жителями.

Огромное значение имеет вес транспортного средства: чем он больше, тем выше показатель расхода топлива, пишет портал Newinform.