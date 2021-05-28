 

“Не было другого выхода”. Экс-жена Богомолова актриса Мороз впервые высказалась о разводе

28.05.2021, 11:20, Новости дня
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“Когда мы разводились, еще никакой “она” не было. Мы разошлись не потому, что кто-то к кому-то ушел. Это случилось задолго “до”, примерно за два года. Причины были сугубо личные, внутренние. Мои, в первую очередь. Бывают же кризисы в браке. Этот кризис я не смогла перебороть, хотя должна была. Я просто устала. Уперлась в такую внутреннюю стену, когда поняла: если я что-то не поменяю, я просто закончусь”, – призналась она.

По словам Мороз, она поняла, что тянет за собой “весь окружающий мир, в том числе Костю, Аню, всех”.

“Шел неостановимый процесс внутри меня, но я не хотела разрушать весь мир. Понятно, что мы с Костей – люди непростые, мы очень властные, а кто-то кому-то должен уступать. Были моменты, когда я жалела, что приняла такое решение. Было страшно, потому что есть дочь Аня. Как я могу так с ней поступить? У нее была семья: папа и мама, а теперь тоже семья, но в других обстоятельствах… Но не было другого выхода”, – заявила она.

Сейчас Мороз и Богомолов продолжают общаться.

“Мы сохранили с Костей прекрасные отношения. Мы, конечно, не дружим семьями. Но Аня бывает у Кости и Ксении дома. Они вместе ездят отдыхать, у них прекрасные отношения. Хотя попервости было сложно. Я тогда сказала Косте, что можно знакомить ребенка с кучей своих девушек, но для ребенка это будет травматично. Поэтому давай ты познакомишь Аню с Ксенией, когда будешь уверен, что это твоя новая семья”, – рассказала актриса.

ВИДЕОВидео: Скажи Гордеевой / YouTube
Контекст:

Дарья Мороз и Константин Богомолов официально развелись в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Сейчас Богомолов женат на российской телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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