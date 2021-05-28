 

Экс-посол Украины в США назвал условие приезда Байдена в Киев

28.05.2021, 11:20, Новости дня
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Дипломат прогнозирует приезд американской высокопоставленной делегации в Украину с 100% вероятностью.

“Потому что мы стратегические партнеры, и я надеюсь, что таким образом они отреагируют – и участием в Крымской платформе, и участием в мероприятиях к 30-летию Независимости”, – сказал Чалый.

По его мнению, вероятность приезда Байдена во главе этой делегации сегодня очень мала.

“Единственный вариант – я очень хотел бы, чтобы этого не было, – если будет эскалация российских военных действий, то Байден может продемонстрировать позицию США своим присутствием”, – отметил Чалый.

По его словам, приезду Байдена в Киев не способствуют вопросы, которые возникли в НАК “Нафтогаз України”.

“Нельзя накануне приезда американской делегации создавать дополнительные проблемы на ровном месте в сфере корпоративного управления”, – подчеркнул экс-посол Украины в США.

Контекст:

Байден стал главой Белого дома 20 января 2021 года. 2 апреля он впервые с момента вступления в должность позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Его администрация последовательно поддерживает Украину. Байден после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

В апреле посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что МИД, посольство Украины в США и Офис президента Украины активно работают над организацией встречи Байдена и Зеленского в США и (или) в Украине. Посол не смогла спрогнозировать, посетит ли Байден Украину 24 августа, но высказала уверенность, что уровень представительства США будет “достаточно высоким”.

6 мая в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном Зеленский пригласил Байдена посетить Украину с официальным визитом. Блинкен отметил, что из-за пандемии COVID-19 Байден не совершает международных визитов, однако посетит Украину, как только сможет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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