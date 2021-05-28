“Расставаться надо именно в таком настроении”. Экс-солистка “НеАнгелов” Каминская записала новую песню. Видео

По сюжету видеоработы, героиня Каминской без сожаления расстается со своим избранником, который стал “стал таким холодным, как Тихий океан”.

“Девочки, расставаться надо именно в таком настроении! С принцем прощаемся, коней оставляем себе”, – написала Каминская в Instagram в день презентации клипа.

ВИДЕОВидео: SLAVA KAMINSKA / YouTube

Контекст:

В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.

Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.

По словам Каминской, после ухода из группы она планирует петь о любви, мужчинах и отношениях под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Презентация первой сольной песни артистки под названием 911 состоялась в марте.

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