 

Беларусь приостановила поставки бензина марки А-95 в Украину – эксперты

28.05.2021, 11:20, Новости дня
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“Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну”, – отметил эксперт.

По его информации, переговоры по поставке бензина еще продолжаются. Также Куюн подчеркнул, что теперь в Украину надо осуществить поставку 50 тыс. тонн бензина А-95.

https://www.facebook.com/SergeyKuyun/posts/1730329397137826

“Задача стоит нестандартная – найти 50 тыс. тонн “пятого” [бензина А-95]. Без моря не обойтись”, – заметил он. 

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь, сообщили держатели терм-контрактов от БНК изданию enkorr.

“Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем”, – сказал один из собеседников.

По его словам, причины такого решения неизвестны.

“Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залит бензином”, – сообщил второй источник. Он считает, что в случае полного отказа от своих контрактных обязательств по репутации БНК будет нанесен “сокрушительный удар”.

“Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть урезаны, но чтобы вообще закрыть отгрузку и сообщить об этом за три дня до конца месяца – это недопустимо с любой точки зрения. В следующем году с ними просто никто не подпишется”, – уверил собеседник.

Эксперты консалтинговой группы “А-95” считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке Украины может образоваться дефицит.

“Нехватка 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыться за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить больше 10-15 тыс. тонн. Можно импортировать по морю, но таких поставок давно никто не делал, неизвестна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем”, – прокомментировал Куюн.

Контекст:

В начале мая собщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в Украину в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ и вследствие неопределенности с поставками нефти на “Нафтан” после возобновления американских санкций.  Из-за этого объем отгрузок украинским контрагентам на период ремонта был срезан на 35% – с 240 до 150 тыс. тонн. Позднее Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня, писало enkorr.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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