“Фигурка – бомба, мужа тоже надо тренировать!”, “Что-то плюнул на себя”. Подольская показала свежие фото с Пресняковым

“Всем прекрасной пятницы”, – написала она.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подписчики отреагировали на фото.

“Фигурка – бомба, мужа тоже надо тренировать!” – отметила saetska_.

“Реально. Что-то плюнул на себя”, – заявила home.kawaii.

Контекст:

Пресняков женился на Подольской в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.

Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

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