“Фигурка – бомба, мужа тоже надо тренировать!”, “Что-то плюнул на себя”. Подольская показала свежие фото с Пресняковым
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“Всем прекрасной пятницы”, – написала она.
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Подписчики отреагировали на фото.
“Фигурка – бомба, мужа тоже надо тренировать!” – отметила saetska_.
“Реально. Что-то плюнул на себя”, – заявила home.kawaii.
Контекст:
Пресняков женился на Подольской в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.
Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
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