Глава МИД Чехии призвал Европу не бояться Россию и сохранять единство

На фоне «беспрецедентной дипломатической эскалации» министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек призвал страны Европы «выступить единым фронтом». В интервью Süddeutsche Zeitung он заявил, что РФ «ищет конфликта» и «пытается расколоть союзников по ЕС и НАТО». Однако, по его словам, европейцы должны действовать более прагматично и «поговорить с Россией об экономических проблемах или, например, вопросах разоружения».



Reuters

«История почти беспрецедентной дипломатической эскалации»: в середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Затем последовала взаимная высылка почти всех дипломатов. Вместе с Вашингтоном Прага попала в Список недружественных РФ государств. На этой неделе министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек посетил Берлин и побеседовал с Süddeutsche Zeitung.

Кулганек отметил, что недоволен включением Чехии в Список недружественных стран. Однако, по его словам, так РФ выставляет в дурном свете себя, а не Чехию. Это ведёт к дальнейшей эскалации «конфликта, в котором Чехия не виновата», и «только навредит России». После включения в список Чехия «получила огромную поддержку со стороны союзников». Для Кулганека всё зависит от того, поддерживает ли Чехию Европейский союз.

Глава чешского внешнеполитического ведомства подчёркивает, что его главная цель на посту состоит в том, чтобы Чехия «не осталась в одиночестве». После того как из посольства в Праге по делу о взрывах во Врбетице было выслано 18 «российских агентов», ЕС, НАТО и многие страны выразили Чехии свою солидарность. В МИДы многих стран Европы были вызваны представители России. Некоторые государства также выслали российских дипломатов. Но, по его словам, происходящее не является «соревнованием по высылке».

Кулганек убеждён, что нежелание некоторых стран высылать дипломатов никак не связано с тем, что президент Чехии Милош Земан посеял сомнения в том, что за инцидентом стоит Россия, и высказал другие версии. По его словам, существует только одна версия. На конфиденциальном брифинге он подробно проинформировал всех послов стран НАТО о расследовании. «Ни один из партнёров не усомнился в том, что предоставило правительство Чехии», — заявил Кулганек.

Министр иностранных дел опроверг сообщения СМИ о том, что власти пытались замять историю со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице ради поставок «Спутника V» в Чехию. Кулганек считает такие слухи «абсурдными». «Чтобы вести бизнес, необходимо что-то предложить. В данном случае предлагать было нечего. Даже если бы захотелось, эту информацию было бы невозможно утаить, потому что некоторые журналисты уже знали об этом. Но мы, разумеется, никогда не хотели ничего подобного», — утверждает он.

Складывается впечатление, что заявления и санкции не смогли впечатлить Россию, отмечает издание. По мнению Кулганека, европейцы должны подходить к проблеме с определённым прагматизмом. Необходимо «поговорить с Россией об экономических проблемах или, например, вопросах разоружения». «С другой стороны, РФ ищет конфликта. Она пытается расколоть союзников по ЕС и НАТО. Девиз: разделяй и властвуй», — считает дипломат.

Кулганек предполагает, что энтузиазм Венгрии по поводу «Спутника V» не доказывает успешность российской стратегии. Случаи с взрывами во Врбетице или размещением войск вблизи границы с Украиной продемонстрировали, что страны ЕС и НАТО могут выступать единым фронтом. «Если мы хотим сохранить это единство, мы не должны бояться России», — призывает он.

Глава чешского МИД признаётся, что «не очень доволен проектом «Северный поток — 2». Его строительство «имеет геополитические последствия», а также затрагивает энергетические интересы стран Центральной Европы. Кулганек, однако, осознаёт, что существуют экономические реалии, и видит, насколько далеко продвинулся проект. Если «Северный поток — 2» будет завершён, он не должен стать «орудием власти» российской политики. Он уверен, что «Германия развеет эти опасения».

Литва только что покинула формат «17+1», основанный Китаем. В отношении Китая применимо то же самое, что и в случае с Россией, считает Кулганек. Европа должна выступать единым фронтом, когда речь идёт о серьёзных вопросах. Однако отдельные региональные площадки этому не противоречат. В момент основания формат «17+1» в первую очередь предназначался для того, чтобы Центральная и Восточная Европа и Китай «лучше узнали друг друга». Это не меняет «общей заинтересованности в обеспечении наилучшего доступа европейских компаний на китайский рынок». Это то, к чему «ЕС стремится в целом».

Единым фронтом выступить удаётся не всегда: страны ЕС так и не смогли согласовать совместное заявление по израильско-палестинскому кризису из-за позиции Венгрии. Кулганек при этом предполагает, что время для механизма принятия внешнеполитических решений большинством голосов в ЕС ещё не пришло. На данный момент внешняя политика — одна из тех сфер полномочий, от которых «национальные государства не откажутся». Хотя в будущем такое «вполне возможно представить».

«ЕС не является национальным государством. Конечно, есть разногласия. Это не трагедия. Мы согласны по важным вопросам», — рассказал глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью Süddeutsche Zeitung.