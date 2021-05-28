Генерал США предупредил о «ветшающих» отношениях с Россией и Китаем

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупредил об «обветшании» отношений с Россией и Китаем, призвав предотвратить новую войну между великими державами, пишет Fox News. По его словам, США необходимо оторвать взор от настоящего и создать условия для будущего, в котором не будет места подобному разрушительному конфликту.



Reuters

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупредил об опасности «обветшания» отношений с Китаем и Россией, посоветовав предпринять срочные меры с целью улучшения глобальных связей и предотвращения ещё одной «войны между великими державами», пишет Fox News.

В выступлении перед выпускниками Академии ВВС генерал заявил, что США ходят по опасной грани, поддерживая соответствующий накал соперничества с Китаем и Россией.

«Сейчас идёт 76 год великодержавного мира, наступившего после Второй мировой войны. И он находится под давлением, мы видим, как он ветшает, — отметил Милли. — Следуя урокам истории, мы поступим мудро, если оторвём взгляд от бесконечной злободневности настоящего и создадим условия для будущего, в котором не найдётся места войне между великими державами».

«Сейчас мы находимся в состоянии великодержавного соперничества с Китаем и Россией, — продолжил он. — И мы должны держать противостояние именно на этом уровне, избегая конфликта между великими державами».

С момента вступления в должность президента США Джо Байдена отношения Вашингтона как с Китаем, так и с Россией стали несколько более напряжёнными, полагает канал. При этом во вторник Кремль сообщил, что Байден и президент РФ Владимир Путин проведут саммит в следующем месяце, на котором обсудят «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений».

Между тем, напряжённость в отношениях между США и Китаем также продолжает нарастать, в то время как американские законодатели стремятся как можно больше ограничить китайские инвестиции и сократить объёмы торговли на фоне сообщений о нарушениях прав человека в Синьцзяне.

«Мы живём в эпоху технологического развития, — добавил Милли. — Искусственный интеллект, робототехника, эргономика, гиперзвуковые ракеты, высокоточные огневые средства — теперь мы можем засекать и поражать цели на дальностях, доселе невиданных в истории человечества».

«Страна, которая осваивает новые технологии, встраивает их в свои доктрины и развивает лидеров, которые могут воспользоваться ими, — подытожил генерал. — Та сторона, которой удастся это лучше всего, получит решающее преимущество в начале следующей войны».