 

Федеральная прокуратура Германии взяла на прицел ситуацию в Белоруссии

28.05.2021, 11:10, Новости дня
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Генеральный прокурор ФРГ инициировал «процесс наблюдения» за предполагаемыми актами насилия в Белоруссии, пишет Der Tagesspiegel. С помощью этой процедуры Федеральная прокуратура сможет подготовить разбирательство в отношении белорусских чиновников и быстрее расследовать дело против Лукашенко после его ухода с должности. Это решение было принято в ответ на жалобу четырёх немецких адвокатов от имени десяти граждан Белоруссии, обвиняющих Лукашенко в применении насилия в отношении жителей страны.


Reuters

Федеральная прокуратура Германии пока не начала расследование против Александра Лукашенко в связи с заявлением десяти граждан Белоруссии о преступлениях против человечности, якобы совершённых Лукашенко. Однако, как пишет Der Tagesspiegel, генеральный прокурор ФРГ инициировал «процесс наблюдения» за предполагаемыми актами насилия в Белоруссии.

Как поясняют юристы, «процесс наблюдения» представляет собой предварительный этап официальной процедуры, который может подготовить будущие расследования в отношении белорусских чиновников. Кроме того, федеральная прокуратура сможет быстрее расследовать дело против Лукашенко, после того как он больше не будет находиться у власти. Действующие главы государств пользуются широкой неприкосновенностью.

Уточняется, что решение не связано с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в минском аэропорту в минувшие выходные. Инициирование «процесса наблюдения» связано с жалобой, поступившей в начале мая в Федеральную прокуратуру Германии, четырёх берлинских адвокатов от имени десяти граждан Белоруссии, арестованных в ходе протестов в августе 2020 года. Они обвиняют Лукашенко в применении насилия в отношении жителей страны.

Онур Эзата, один из адвокатов, подтвердил изданию информацию о начале «процесса наблюдения». «Нападение на самолёт гражданской авиации несколько дней назад ещё раз показывает, что Лукашенко руководит преступным режимом, — заявил Озата. — Мы ожидаем, что Федеральная прокуратура начнёт официальное расследование, в том числе из-за насилия со стороны полиции во время протестов прошлым летом».

Как утверждают адвокаты, Федеральная прокуратура Германии может преследовать в судебном порядке деяния, совершённые в Белоруссии, в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, позволяющей привлекать к ответственности лицо, подозреваемое в серьёзном нарушении гуманитарного права, в судах любой страны мира. На этом основании в 2019 году Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение двум сирийцам. Суд первой инстанции осудил одного из них за преступления, совершённые на территории родной страны.

Решение о начале «процесса наблюдения» не окажет влияния на какие-либо последствия вынужденной посадки самолёта компании Ryanair, отмечает Der Tagesspiegel.

Лукашенко раскритиковал обращение юристов в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением о совершении им преступлений против человечности, назвав его «глупой, сиюминутной политикой». «Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну, — заявил Лукашенко.  Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция в коалиции же были. Но не наследники фашизма». 



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