 

Европейским велосипедистам советуют насладиться прекрасными видами «Железного занавеса»

28.05.2021, 11:10, Новости дня
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Трасса «Железный занавес», проходящая от Баренцева до Чёрного моря, названа европейским веломаршрутом года. Как передаёт Euronews, экспертное жюри из Нидерландов высоко оценило велосипедную инфраструктуру и культурное разнообразие трассы. Сегодня велосипедисты могут любоваться лесами, виноградниками и древними замками там, где прежде была строго охраняемая граница, разделяющая Восток и Запад.

Европейским веломаршрутом года названа трасса «Железный занавес», которая проходит через приграничные регионы Словакии, Австрии и Чехии. Там, где прежде была строго охраняемая граница, теперь колесят велосипедисты, любуясь лесами, виноградниками и древними замками. Награду присудило экспертное жюри из Нидерландов, которое высоко оценило велосипедную инфраструктуру и культурное разнообразие трассы. Местные жители считают награду вполне заслуженной.

МУЖЧИНА: Это прекрасная возможность познакомиться с разными культурами, к тому же здесь очень живописные места.

Веломаршрут «Железный занавес» проходит от Баренцева до Чёрного моря. Длина участка между австрийским городом Гмюндом и столицей Словакии Братиславой составляет около 400 километров.

Закрытие границ в период пандемии стало напоминанием о прошлом, когда почти на полвека Европа была разделена на Восток и Запад. Сейчас здесь воссоздан участок разделительной линии.

МУЖЧИНА: Взгляните на это заграждение. Колючки, заострённые края проволоки — это не только символ изоляции двух регионов, это также символ насильственного разделения, множества трагедий, боли, страданий, а порой и смерти.

Последним чехом, погибшим от выстрелов пограничников при попытке нелегального пересечения границы с Австрией, стал 33-летний Франтишек Фактор, ранее неоднократно судимый за мелкие кражи. Это произошло в 1984 году, за пять лет до падения железного занавеса.

Чехия и Австрия сближаются сейчас все сильнее, о чём свидетельствует большое количество совместных проектов. 

ЙОХАННЕС ПЛЕШБЕРГЕР, корреспондент: В начале осени на веломаршруте «Железный занавес» откроется первый в ЕС трансграничный медицинский центр. Здесь смогут лечиться жители обеих стран, имеющие страховку.

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года. 



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