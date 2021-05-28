Европейским велосипедистам советуют насладиться прекрасными видами «Железного занавеса»

Трасса «Железный занавес», проходящая от Баренцева до Чёрного моря, названа европейским веломаршрутом года. Как передаёт Euronews, экспертное жюри из Нидерландов высоко оценило велосипедную инфраструктуру и культурное разнообразие трассы. Сегодня велосипедисты могут любоваться лесами, виноградниками и древними замками там, где прежде была строго охраняемая граница, разделяющая Восток и Запад.

Европейским веломаршрутом года названа трасса «Железный занавес», которая проходит через приграничные регионы Словакии, Австрии и Чехии. Там, где прежде была строго охраняемая граница, теперь колесят велосипедисты, любуясь лесами, виноградниками и древними замками. Награду присудило экспертное жюри из Нидерландов, которое высоко оценило велосипедную инфраструктуру и культурное разнообразие трассы. Местные жители считают награду вполне заслуженной.

МУЖЧИНА: Это прекрасная возможность познакомиться с разными культурами, к тому же здесь очень живописные места.

Веломаршрут «Железный занавес» проходит от Баренцева до Чёрного моря. Длина участка между австрийским городом Гмюндом и столицей Словакии Братиславой составляет около 400 километров.

Закрытие границ в период пандемии стало напоминанием о прошлом, когда почти на полвека Европа была разделена на Восток и Запад. Сейчас здесь воссоздан участок разделительной линии.

МУЖЧИНА: Взгляните на это заграждение. Колючки, заострённые края проволоки — это не только символ изоляции двух регионов, это также символ насильственного разделения, множества трагедий, боли, страданий, а порой и смерти.

Последним чехом, погибшим от выстрелов пограничников при попытке нелегального пересечения границы с Австрией, стал 33-летний Франтишек Фактор, ранее неоднократно судимый за мелкие кражи. Это произошло в 1984 году, за пять лет до падения железного занавеса.

Чехия и Австрия сближаются сейчас все сильнее, о чём свидетельствует большое количество совместных проектов.

ЙОХАННЕС ПЛЕШБЕРГЕР, корреспондент: В начале осени на веломаршруте «Железный занавес» откроется первый в ЕС трансграничный медицинский центр. Здесь смогут лечиться жители обеих стран, имеющие страховку.

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.