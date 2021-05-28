“Преступник №1” – за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро

Во время видеообращения через свой канал на YouTube белорусский оппозиционер Валерий Цепкало рассказал о запуске гражданской инициативы по сбору денежных средств. Вознаграждение якобы должно достаться силовикам или представителям гражданского общества, которые смогут арестовать «преступника номер один».

Так Цепкало назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко. Оппозиционер обвинил главу государства в фальсификации выборов, убийствах, похищениях, пытках и незаконной депортации.

“Если вы решите пожертвовать на это дело какую-то сумму средств, они будут просто на вашем счете зарезервированы и не будут списываться до дня, пока этот человек – этого человека вы все знаете – Лукашенко – пока этот человек не будет задержан и не будет арестован”, – уточнил Цепкало, выразив уверенность, что все получится.

Важно отметить, что Валерий Цепкало в 2020 года планировал участвовать в президентских выборах, однако силовые структуры Белоруссии возбудили против него уголовное дело, из-за чего оппозиционер был вынужден покинуть страну.

По данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80%, а опционный кандидат Светлана Тихановская набрала всего 10% голосов. Это вызвало народные возмущение и привело к крупным акциям протеста, которые в итоге были подавлены властями.

Раннее “Дни.ру” сообщали, что Светлана Тихановская хочет провести в Белоруссии досрочные выборы, чтобы убрать Александра Лукашенко с президентского кресла.