 

Собянин: Умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне

28.05.2021, 11:00, Разное
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“Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 “Устойчивое развитие сообществ – показатели городских услуг и качества жизни” и ISO 37122 “Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов”, – написал градоначальник.

По его словам, стандарт ISO 37122 утвердили недавно, и российская столица в числе первых 10 городов мира прошла по нему сертификацию.

“Умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне”, – подчеркнул мэр.

Получение сертификата – не самоцель, а оценка работы властей Москвы по внедрению технологий SmartCity, отметил Собянин. “Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни”, – добавил градоначальник.

Москва активно внедряет и использует цифровые технологии во всех отраслях городского хозяйства. Так, в разгар пандемии для диагностики коронавируса в столице стали применять искусственный интеллект. Это позволило максимально оперативно ставить диагнозы и экономить время врачей.

В городе сформирован единый цифровой контур здравоохранения. Система включает электронную запись к врачам, хранилище медицинских документов, электронные больничные листы и медкарты.

Сейчас 40% городских систем и сервисов
используют алгоритмы искусственного интеллекта. Внедряется блокчейн, 3D-моделирование, 5G, технологии виртуальной реальности.

Один из проектов с использованием цифровых технологий – “Московская электронная школа”. В период пандемии благодаря МЭШ дистанционное обучение было организовано для миллиона столичных школьников.

А благодаря проекту “Наш город” руководству столицы хорошо видны даже небольшие проблемы москвичей – ямы на дороге, неубранный мусор и прочее. Проект помог решить уже 4,8 миллиона городских вопросов.



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