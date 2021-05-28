Как вырастить хорошего сына – Личное мнение

Не знаю, как вас, а меня ужасают некоторые современные дети.

Видели, флешмоб, который запустили подростки в ТикТоке ко Дню Победы?



Фото: istockphoto.com

Ряженые в военную форму школьники провожают друг друга на Великую Отечественную войну, которая у них почему-то начинается в 1939 году.

Начинается в тридцать девятом, а заканчивается в сорок пятом.

Эти подростки знают, как нарисовать георгиевскую ленту вокруг глаз (модный макияж в их среде в День Победы), но не видят разницу между Второй мировой и Великой Отечественной войной.

В общем, приплыли. Дальше падать некуда.

Кто в этом виноват? Кто вырастил целое поколение невежд, которые разговаривают «смайлами» и «сложенными вместе ладошками»?

Государство? Соцсети? Школа?

Нет.

Виноваты родители: вы.

У одних родителей дети растут спортсменами и отличниками, у других — красят ногти в чёрный цвет и снимают тупые видосы.

Дети первых (их — мало) заточены на успех, дети вторых (большинство) будут жить как попало, иметь проблемы с алкоголем, жениться, разводиться и снова жениться и в старости рассчитывать на пенсию от государства.

Вам же в старости на их поддержку расчитывать точно не стоит: что вырастили, то и пожнёте.

Я вам как-то говорила, кажется, что у одной из моих близких подруг есть 13-летний сын. Золотой мальчишка!

По успеваемости не то что в классе, а в целом потоке всех опередил. Помимо этого, серьёзно занимается футболом: каждый день — тренировки. И в футболе ребёнок преуспел настолько, что уже сейчас за него бьются лучшие футбольные клубы страны.

Как так получилось? Всё просто: родители пацаном занимаются. Воспитывают ответственного человека, а не растят сорняк.

А чем занимаетесь вы? Вот вы — лично вы — занимаетесь своими детьми в реале или только в комментариях заливаете, какие у вас беспроблемные и прекрасные дочери и сыновья растут?

Чтобы ребёнок рос беспроблемным и прекрасным, свободного времени и него быть не должно. Я в этом твёрдо убеждена.

Если у ребёнка есть свободное время, то оно обязательно будет забито дрянью. В моё время этой дрянью была подворотня. Сегодня — соцсети, эффект которых ещё более разрушителен, чем эффект улицы.

Девочек ещё как-то можно контролировать, а вот с мальчишками — тяжелее: энергии у них — больше, и эту энергию нужно направлять в нужное русло.

На примере своих друзей могу сказать, что футбол — идеальное русло для развития пацана.

Если бы у меня был сын, он обязательно бы занимался футболом.

Если у вас есть сын, расскажу, где заниматься футболом ему. Я в этой теме разбираюсь.

LaLiga — первая и пока единственная в России академия испанского футбола: того самого испанского футбола, в котором есть и «Барселона», и мадридский «Реал».

Этих корифеев и еще 40 самых успешных и профессиональных футбольных клубов Испании — весь испанский чемпионат — объединяет LaLiga.



Фото: Соцсети

Фактически LaLiga — это и есть весь испанский футбол.

А Академия LaLiga — это международная сеть футбольных школ, созданная и управляемая испанской футбольной лигой. LaLiga открыла свои футбольные школы в девяти странах, в том числе в США, Канаде и, к счастью, у нас, в России.

Испанский футбол — умный футбол, поэтому за него и топлю. От российской школы он отличается принципиально.

Из воспитанников российских футбольных секций сначала делают атлетов, а уже потом, если получится, футболистов. Их не учат думать, оценивать ситуацию и находить умные, в прямом смысле слова, решения. Воспитывают по принципу: «Бей сильнее — беги быстрее». Вот и носятся порой наши колченогие по полю, как курицы с отрезанными головами.

Причина — в неправильной последовательности при обучении навыкам и знаниям. Когда будущих звёзд российского футбола начинают учить тактике игры, умению продумывать дальнейшие шаги и виртуозно владеть мячом, зачастую уже бывает поздно: переросткам не хватает гибкости и маневренности.

Больше скажу: в любой российской футбольной школе моего любимого футболиста Месси забраковали бы. В детстве он имел проблемы со здоровьем, из-за которых был меньше и слабее своих сверстников.



Лео Месси — 127 см в 9 лет. Фото: Соцсети

В LaLiga с 3-летнего возраста детей учат, прежде всего, владеть мячом, играть в команде, вырабатывают футбольные рефлексы и навыки. А только затем, после 12 лет, когда молодой футболист уже виртуозно владеет мячом, всерьез берутся за общую физподготовку. Наращивают вот это самое «бей-беги».

В российской Академии LaLiga работают иностранные — прежде всего, испанские — тренеры. Главный тренер — Борха Лема Бенито. Сертифицированный UEFA профессионал с огромным опытом в тренировке иностранных футбольных клубов, молодежных команд и работе с детьми.



Фото: Соцсети

LaLiga — это не про любительский футбол. Это серьёзная футбольная академия, нацеленная на подготовку футболистов для топовых футбольных клубов.

Лучшие воспитанники сезона получают гранты на следующий сезон, в течение которого они тренируются бесплатно. Так поощряется талант и особое трудолюбие.

Футболисты академии участвуют во всех стоящих соревнованиях. Академия за свой счет вывозит их на смотры и отбор в испанские футбольные клубы. Но даже если ваш ребенок звёзд с неба не хватает, но хочет заниматься, ему на тренировках уделят не меньше внимания, чем самым талантливым игрокам.

В Академии LaLiga дети получают не только физические нагрузки и навыки игры в футболь, здесь их также воспитывают. Даже избалованные и капризные дети в процессе тренировок приобретают навыки общения, работы в команде и взаимопомощи.

Приятный «побочный эффект» тренировок — ненавязчивое овладение иностранным языком. Тренировки проводятся на английском, так как тренеры — иностранцы, а среди детей — много англоговорящих.

Откуда?

В LaLiga занимаются дети работников посольств и сотрудников зарубежных компаний, офисы которых работают в Москве. Ненавязчивое обучение в процессе тренировок и общения приносит гораздо более ощутимый результат, чем регулярные занятия в школе и с репетиторами.

Стоимость месяца тренировок в испанской футбольной Академии LaLiga: 9-18 тысяч рублей. За эти деньги ребенок получает:

1) 3 занятия и 1 игровой день в неделю;

2) 2 теоретических занятия с изучением тактики игры,

3) полную экипировку для тренировок в различных погодных условиях, включая гетры, термобельё, форму и даже спортивный рюкзак.

«Клубные» футбольные школы с иностранными преподавателями берут за тренировки, в среднем, в 2 раза больше. При этом совершенно не ставится цель воспитания футболистов для ведущих футбольных клубов — просто развлечение для детей богатых родителей. Да и тренировки далеко не у всех бывают на настоящем футбольном поле.

У LaLiga есть и крытый манеж 30 м х 48 м с профессиональным покрытием Euro Grass M60, и открытая площадка 96 м х 54 м. Занятия младших воспитанников LaLiga проходят в манеже, а с восьми лет — на футбольном поле.



Фото: Соцсети

Тренировочная база Академии LaLiga — стадион «Луч» в Москве.

В Академии занимаются дети 3–16 лет.

Обратите внимание: верхняя возрастная планка будет со временем подниматься, чтобы молодые спортсмены не прерывали тренировки и не теряли квалификацию на рубеже детского и взрослого спорта.

Записать своего ребенка в Академию настоящего испанского футбола LaLiga можно здесь.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую!

А у ваших детей есть увлечения? Расскажите о них!

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