Как вырастить хорошего сына – Личное мнение
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Не знаю, как вас, а меня ужасают некоторые современные дети.
Видели, флешмоб, который запустили подростки в ТикТоке ко Дню Победы?
Фото: istockphoto.com
Ряженые в военную форму школьники провожают друг друга на Великую Отечественную войну, которая у них почему-то начинается в 1939 году.
Начинается в тридцать девятом, а заканчивается в сорок пятом.
Эти подростки знают, как нарисовать георгиевскую ленту вокруг глаз (модный макияж в их среде в День Победы), но не видят разницу между Второй мировой и Великой Отечественной войной.
В общем, приплыли. Дальше падать некуда.
Кто в этом виноват? Кто вырастил целое поколение невежд, которые разговаривают «смайлами» и «сложенными вместе ладошками»?
Государство? Соцсети? Школа?
Нет.
Виноваты родители: вы.
У одних родителей дети растут спортсменами и отличниками, у других — красят ногти в чёрный цвет и снимают тупые видосы.
Дети первых (их — мало) заточены на успех, дети вторых (большинство) будут жить как попало, иметь проблемы с алкоголем, жениться, разводиться и снова жениться и в старости рассчитывать на пенсию от государства.
Вам же в старости на их поддержку расчитывать точно не стоит: что вырастили, то и пожнёте.
Я вам как-то говорила, кажется, что у одной из моих близких подруг есть 13-летний сын. Золотой мальчишка!
По успеваемости не то что в классе, а в целом потоке всех опередил. Помимо этого, серьёзно занимается футболом: каждый день — тренировки. И в футболе ребёнок преуспел настолько, что уже сейчас за него бьются лучшие футбольные клубы страны.
Как так получилось? Всё просто: родители пацаном занимаются. Воспитывают ответственного человека, а не растят сорняк.
А чем занимаетесь вы? Вот вы — лично вы — занимаетесь своими детьми в реале или только в комментариях заливаете, какие у вас беспроблемные и прекрасные дочери и сыновья растут?
Чтобы ребёнок рос беспроблемным и прекрасным, свободного времени и него быть не должно. Я в этом твёрдо убеждена.
Если у ребёнка есть свободное время, то оно обязательно будет забито дрянью. В моё время этой дрянью была подворотня. Сегодня — соцсети, эффект которых ещё более разрушителен, чем эффект улицы.
Девочек ещё как-то можно контролировать, а вот с мальчишками — тяжелее: энергии у них — больше, и эту энергию нужно направлять в нужное русло.
На примере своих друзей могу сказать, что футбол — идеальное русло для развития пацана.
Если бы у меня был сын, он обязательно бы занимался футболом.
Если у вас есть сын, расскажу, где заниматься футболом ему. Я в этой теме разбираюсь.
LaLiga — первая и пока единственная в России академия испанского футбола: того самого испанского футбола, в котором есть и «Барселона», и мадридский «Реал».
Этих корифеев и еще 40 самых успешных и профессиональных футбольных клубов Испании — весь испанский чемпионат — объединяет LaLiga.
Фото: Соцсети
Фактически LaLiga — это и есть весь испанский футбол.
А Академия LaLiga — это международная сеть футбольных школ, созданная и управляемая испанской футбольной лигой. LaLiga открыла свои футбольные школы в девяти странах, в том числе в США, Канаде и, к счастью, у нас, в России.
Испанский футбол — умный футбол, поэтому за него и топлю. От российской школы он отличается принципиально.
Из воспитанников российских футбольных секций сначала делают атлетов, а уже потом, если получится, футболистов. Их не учат думать, оценивать ситуацию и находить умные, в прямом смысле слова, решения. Воспитывают по принципу: «Бей сильнее — беги быстрее». Вот и носятся порой наши колченогие по полю, как курицы с отрезанными головами.
Причина — в неправильной последовательности при обучении навыкам и знаниям. Когда будущих звёзд российского футбола начинают учить тактике игры, умению продумывать дальнейшие шаги и виртуозно владеть мячом, зачастую уже бывает поздно: переросткам не хватает гибкости и маневренности.
Больше скажу: в любой российской футбольной школе моего любимого футболиста Месси забраковали бы. В детстве он имел проблемы со здоровьем, из-за которых был меньше и слабее своих сверстников.
Лео Месси — 127 см в 9 лет. Фото: Соцсети
В LaLiga с 3-летнего возраста детей учат, прежде всего, владеть мячом, играть в команде, вырабатывают футбольные рефлексы и навыки. А только затем, после 12 лет, когда молодой футболист уже виртуозно владеет мячом, всерьез берутся за общую физподготовку. Наращивают вот это самое «бей-беги».
В российской Академии LaLiga работают иностранные — прежде всего, испанские — тренеры. Главный тренер — Борха Лема Бенито. Сертифицированный UEFA профессионал с огромным опытом в тренировке иностранных футбольных клубов, молодежных команд и работе с детьми.
Фото: Соцсети
LaLiga — это не про любительский футбол. Это серьёзная футбольная академия, нацеленная на подготовку футболистов для топовых футбольных клубов.
Лучшие воспитанники сезона получают гранты на следующий сезон, в течение которого они тренируются бесплатно. Так поощряется талант и особое трудолюбие.
Футболисты академии участвуют во всех стоящих соревнованиях. Академия за свой счет вывозит их на смотры и отбор в испанские футбольные клубы. Но даже если ваш ребенок звёзд с неба не хватает, но хочет заниматься, ему на тренировках уделят не меньше внимания, чем самым талантливым игрокам.
В Академии LaLiga дети получают не только физические нагрузки и навыки игры в футболь, здесь их также воспитывают. Даже избалованные и капризные дети в процессе тренировок приобретают навыки общения, работы в команде и взаимопомощи.
Приятный «побочный эффект» тренировок — ненавязчивое овладение иностранным языком. Тренировки проводятся на английском, так как тренеры — иностранцы, а среди детей — много англоговорящих.
Откуда?
В LaLiga занимаются дети работников посольств и сотрудников зарубежных компаний, офисы которых работают в Москве. Ненавязчивое обучение в процессе тренировок и общения приносит гораздо более ощутимый результат, чем регулярные занятия в школе и с репетиторами.
Стоимость месяца тренировок в испанской футбольной Академии LaLiga: 9-18 тысяч рублей. За эти деньги ребенок получает:
1) 3 занятия и 1 игровой день в неделю;
2) 2 теоретических занятия с изучением тактики игры,
3) полную экипировку для тренировок в различных погодных условиях, включая гетры, термобельё, форму и даже спортивный рюкзак.
«Клубные» футбольные школы с иностранными преподавателями берут за тренировки, в среднем, в 2 раза больше. При этом совершенно не ставится цель воспитания футболистов для ведущих футбольных клубов — просто развлечение для детей богатых родителей. Да и тренировки далеко не у всех бывают на настоящем футбольном поле.
У LaLiga есть и крытый манеж 30 м х 48 м с профессиональным покрытием Euro Grass M60, и открытая площадка 96 м х 54 м. Занятия младших воспитанников LaLiga проходят в манеже, а с восьми лет — на футбольном поле.
Фото: Соцсети
Тренировочная база Академии LaLiga — стадион «Луч» в Москве.
В Академии занимаются дети 3–16 лет.
Обратите внимание: верхняя возрастная планка будет со временем подниматься, чтобы молодые спортсмены не прерывали тренировки и не теряли квалификацию на рубеже детского и взрослого спорта.
Записать своего ребенка в Академию настоящего испанского футбола LaLiga можно здесь.
В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую!
А у ваших детей есть увлечения? Расскажите о них!
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Источник: Лена Миро
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