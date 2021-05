Мнение: Древнейшие изображения Иисуса Христа. А что насчет кинофильмов и фотографий?

Когда Иисус Христос впервые появился на экране? А кто его первым сфотографировал? (Верней, актера в гриме). Изучаем относительно современные жанры искусства.

В прошлый раз мы посмотрели древнейшие изображения Иисуса в классических техниках изобразительного искусства: первую мозаику, фреску, статую и проч. Но все-таки многие, в том числе весьма популярные материалы, остались неохваченными. Давайте охватим!

ТЕКСТИЛЬ

Поправки в терминах от знатоков этого ремесла приветствуются!

Ткачество

(300-700 годы)

Наверняка узорные тканые изображения с Иисусом Христом создавались и ранее, но, сами понимаете – вопрос сохранности. Древнейшие дошедшие до нас христианские ткани сохранились благодаря тем же уникальным климатическим условиям, что и фаюмские портреты, т.е. в сухих захоронениях в Египте. Конкретно — в коптских.

Фрагментов коптских… назовем их условно "коврами" найдено очень много. Точно датировать их сложновато. Кроме того, отдельной фигуры Иисуса, судя по всему, они не очень любили, по крайней мере, банальный поиск ничего не дает.

Вот немногое, что можно найти. На этом клочке мужская фигура по центру, может, изображает Христа (а может, святого какого-нибудь).

Coptic textile fragment, 300-700. Spencer Museum of Art, 1928.0018



Христа легче идентифицировать, если есть какая-то конкретная сцена жития.

Например, вот "Поклонение волхвов" (7-8 век, Музей Мартина фон Вагнера).

Да, я подчеркиваю, что это именно Поклонение волхвов, более того, ученые уверены, что здесь изображены именно люди. Таким образом, Иисус сидит тут на коленях у матери, глазастенький такой.

А вот эта ткань, по мнению исследователей, представляет сцены из жизни Христа. В частности, во втором регистре предположительно сцена Крещения – т.е. он эта маленькая голенькая фигурка.

Т.н. "Туника Клави" (7-8 век, Думбартон Оакс).



(Вот внятная статья про коптский текстиль, англ. яз).

Таким образом, общепринятого лидера среди безворсовых ковров с вытканным рисунком у нас нет, но общее представление мы получили. Переходим к более внятным техникам.

Вышивка

(ок. 1018-1024 гг.)

Вышивание с помощью игл в Европе распространилось позже, в частности, потому что сначала стальные иглы стоили адских денег, до начала 11 века их вообще везли аж из Индии, и только потом смогли наладить местное производство (источник).

Нагуглить древнейшую вышивку с Христом тоже не так уж и просто. Интернет утверждает, что древнейшей английской вышивкой является стола и манипула св. Катберта, между 909-916 гг. (Даремский собор), найденные в его раке. Датировка четкая, поскольку на одеяниях вышито, какой король ему их подарил. Однако, хотя на них несколько фигур святых и пророков с нимбами, Иисуса нет. Есть только Десница Господня, высовывающаяся из сегмента неба, и то – лишь судя по описаниям, сама я глазами ее не нашла.





(Впрочем, интернет не прав: еще более древней английской вышивкой являются т.н. Maaseik Embroideries 9 века (одеяние святых сестер по имени Harlindis and Relindis). Но Христа там тоже нет).

фото отсюда, интересная подробная статья



Вышивки отдельно, без основы





Перейдем к другим древним вышивкам. В списке 7-10 веков ничего нужного нам нет. Теперь к 11 веку. На память сразу же приходит "Ковер из Байе" (1070-е), в многометровом обилии фигур которого теоретически мог затесаться Христос. Но нет, даже автор специальной статьи о религиозности этого гобелена его не упоминает.

Но выбор уже намного богаче (эффект появления местных стальных игл в регионе?).

Остановлю его на этом предмете начала 11 века.

"Звездная мантия Генриха II", ок. 1018–1024, Регенсбург. Музей Бамбергского епископата



Ткань основы более поздняя, золотое шитье на нее было переложено.

Однако тут Христос представлен в виде мелкой фигурки, практически символически.

Давайте для красоты возьмем какую-нибудь вышивку, где уже настоящая "икона".

Жиронский Гобелен Творения (Tapís de la Creació), 11 век. Жиронский собор (как и в случае с предметом из Байе, слово "гобелен" не описывает технику на самом деле).



Особенно хороши крокодильчики (или черепашки?). А Иисус крупно вот такой, молоденький.

Лицевое шитье

(1389 год)

Патриотично выделим древнерусское лицевое шитье в отдельную подгруппу. Как подсказал нам в прошлый раз brat_chik_2, это работа вел. кн. московской Марии Тверской, супруги князя Симеона Гордого. Более того, это древнейшее сохранившееся русское шитье вообще.

«Спас Нерукотворный с предстоящими». ГИМ



На этом с текстилем заканчиваю, макраме брать не буду.

(Хотя можно поискать бисер).

КАРТИНЫ

Темпера

(ок. 1100 года)

В прошлый раз я показала древнейшую икону, 6 век. Однако она написана с помощью восковых красок (в технике энкауистики), поэтому мы можем чувствовать себя совершенно свободно в поиске образов Христа, написанных темперой. Однако, чтоб не повторяться, пусть это будут не иконы по византийскому канону, а нечто иное.

Темпера (краски на основе яйца) появились рано. Древнейшие примеры использования, согласно проведенным химическим анализам, знаменитое "Тондо Северов" (2 век) и фаюмский портрет в лондонском музее Петри (4 век). Но нас интересуют западноевропейские картины.

Возрождение живописи на Западе после темных веков происходит в 7 веке. Сначала они ввозили иконы из Византии и писали им подражания. Вот пишут, что в 12 веке станковая живопись (точнее, религиозная живопись на деревянных досках) получает толчок к развитию из-за новых литургических практик в католицизме: священник и паства теперь находятся по одну сторону от алтаря, оставляя пространство позади алтаря свободным для показа святого образа. В другом месте пишут, что прогрессу также способствовала резня Четвертый крестовый поход, когда в 1204 году крестоносцы привезли в Европу множество мобильных икон, награбленных в Константинополе, и католики-потребители искусства узнали, что ими удобно пользоваться.

Самые ранние "картины" с Христом являются, видимо, итальянскими. Поскольку до 11 века южная часть полуострова была византийской, художественные связи были очень тесными, и в религиозной живописи царил т.н. "итало-византийский стиль" (maniera greca). Работы, написанные в этой манере, на первый взгляд трудно отличимы от православных. Но потом итальянцы раскачиваются, в конце 13 века уходят от него, впадают в Ренессанс, и постепенно изобретают реалистическое искусство, становясь в этом гегемоном.

Я не нашла итальянских "картин" 10 и 11 веков, а вот в там 12 веке происходит резкий всплеск в жанре "расписных крестов" (crocifissi dipinti), которых на протяжении века создают очень много, да и в последующие века не бросят писать.

Вот один из ранних, найденных мною. Пишут, что он уцелел, потому что это — реликвия, связанная с житием св. Франциска Ассизского.

"Распятие св. Дамиана" (Crocifisso di San Damiano), ок. 1100, Базилика св. Клары, Ассизи.



Принять это за византийское изделие уже нельзя, хотя влияние соседа очевидно. Романская манера, типичная для эпохи.

Однако полностью утратить привкус византийского канона живопись Италии сможет только в эпоху Ренессанса. "Реалистичных" картин темперой этой эпохи я вам показывать не буду, поскольку их появится слишком много одновременно, и рекордсмена выделить невозможно.

Масло

(1410-1415 / 1420-1425)

Древнейшие примеры использования масляной техники живописи нашли в Афганистане 7 века в буддийских фресках, но нам это не пригодится. В Западной Европе изобретателями считаются нидерландцы в 15 веке. Мнение, что это был конкретно Ян ван Эйк, сейчас считается преувеличением, однако он явно способствовал распространению техники. Самой ранней его работой из уцелевших является "Гентский алтарь" (1432), где мы видим Бога во всей красоте, но это явно не первая работа маслом в Нидерландах, а результат уже длительного прогресса.

Видимо, первого Христа маслом написал либо он, либо его соратники-современники Рогир ван дер Вейден и Робер Кампен.

Из их работ самое раннее, что я вижу, это картина, традиционно приписываемая последнему.

Робер Кампен. "Зейлернский триптих", 1410-1415 / 1420-1425. Галерея Курто, Лондон



Очевидно, что тут мастерство тоже не на пустом месте: рука отлично набита то ли темперой, то ли графикой (иллюминированными миниатюрами), прекрасная тонкая готическая манера.

***

СКУЛЬПТУРА

Архитектурный рельеф

(около 1130, между 1120 и 1146)

В прошлый раз мы подобрали кандидатов на старейшую мраморную статую и рельеф (позднеатичных), и посмотрели ранние деревянные статуи — средневековые распятия (которые с натяжкой можно посчитать все-таки высоким рельефом).

Однако первую средневековую статую, чтобы каменную и отдельностоящую, я вычленить не смогла.

Но давайте все-таки сформулируем, как мы дошли до таких образов Христа, какие привычны нам по скульптуре Антокольского. Итак, античность кончилась, каменная скульптура умерла, потому что слишком напоминала христианам языческих идолов. Тех, что находили, уничтожали. Рельефы продолжали существовать, как в архитектуре, так и в прикладном искусстве (более безопасные). Но время идет, мастерство развивается. На фасадах соборов появляются проработанные высокие рельефы, и даже как бы отдельные статуи, но все равно прислоненные к стене и зависящие от нее.

Искусство фасадного рельефа максимально развито в эпоху готики (в 12-13 веках), хотя конечно существовало и раньше. Иисус там обязателен: по канону он занимает центральное место в тимпане над главным входом в собор, в сцене Страшного суда. Очевидно, что его высекали и в других сюжетах и местах здания ранее, но найти там рекордсмена нереально, поэтому мы остановимся на этом сюжете, крупном, заметном и важном.

Пишут, что вроде бы старейшим "Страшным судом" на соборе является вот этот (Отен, Франция, ок. 1130 года). Неужто так поздно? Есть даже имя автора – Gislebertus, он считается одним из важных скульпторов романского стиля.

Этот рельеф сохранился, так как в 18 веке местные попы решили, что он слишком безобразен, и покрыли его мощным слоем гипса, а сверху приляпали что-то "красивое". Расчистку произвели в 19 веке и охнули.

Выносная статуя

(около 1055)

Пока фасады обильно покрываются рельефами, круглую скульптуру (т.е. ту, которую можно обойти вокруг) все же тогда тоже делают и ставят в интерьерах церквей. И Иисус при этом отстает от других сюжетов, потому что он подается как фигура на распятии, а вокруг него могут стоять уже более независимые Мария, Иоанн и проч.

Статуи реальных людей тоже опережают, т.к. их ставят на надгробия.

Отдельностоящий Иисус, не прислоненный к кресту, все-таки возникает. По производственной необходимости.

Дело в том, что популярность именно деревянных статуй в Средневековье связана с бытовой причиной: их удобней таскать по городу в процессиях, чем каменные. В связи с этой практической целью образовалась еще одна иконография статуй Христа, кроме Распятия. Это были статуи, которые носили в Пальмовое воскресенье, за неделю до Пасхи, празднуя Вход Господень в Иерусалим. Они, по тексту Евангелий, изображают Христа верхом на ослике.

Есть отдельный термин для таких статуй – palmesel, это немецкое слово, т.к. обычай был распространен именно на германских землях (до наступления Реформации). Именно в Германии сохранилось большинство таких раскрашенных деревянных статуй.

Древнейшей, как пишут исследователи, является "Штайнерский пальмезель" (Швейцарский национальный музей, инв. LM 362). По стилистическим особенностям его датировали примерно 1200 годом, но недавно проверили радиоуглеродным методом и передвинули дату на 1055 год.





Памятник

Теперь обратимся к теме статуй Иисуса под открытым небом (ну, типа как в Рио-де-Жанейро).

Такие тоже существовали издавна, потому что на дорогах, перекрестках, было принято ставить "голгофы" (calvary, calvaire, Kalvarienberg) — композиции на тему распятия. Помимо общей назидательной цели, иногда еще это были части цикла статуй, иллюстрирующих разные стадии Крестного пути (и использовались в религиозных праздниках), они были нужны и паломникам и проповедникам. В Европе сохранилось их огромное количество.

Однако получается при ближайшем рассмотрении, что мода эта достаточно свеженькая, по сравнению с нашими предыдущими экземплярами. Старейшая сохранившаяся бретонская (где эта мода особенно распространена была), а может и общеевропейская — во французском Chapelle Notre-Dame-de-Tronoën, это 1450-1460-е годы.

Вот она, такая вся в рюшечках готических.

Но я хочу памятника, нормального привычного памятника, с живым Христом!

Быть может, в Средневековье не-распятий вообще не было? А в Ренессанс? Уже, конечно, появились.

Вот Андреа Вероккио, "Уверение св. Фомы" (1465-83) на фасаде Ор-Сан-Микеле, Флоренция.

На фасаде сейчас копия, а подлинник унесли под крышу.



А вот Микеланджело, "Воскресший Христос" (1519–21) в церкви Санта-Мария Сопра Минерва. Он уже совсем похож на античные статуи обнаженных мускулистых мужчин (даже традиционная подпорочка-пенёк сзади есть). Это уже совсем близко к тому, что я ищу.





Однако пока найти, кто первым из скульпторов Ренессанса изваял Христа на ренессансный манер, я не смогла, поэтому никакому произведения данной группы титула "первого" не присваиваю. Хотя обратите внимание, и тут им пока сложно отделиться от стены. В центре площадей (или залов) Христа не ставят.

Что до колоссальных статуй Христа, самой знаменитой из которых является бразильская (1922-31 годы), то это традиция католическая, по преимуществу связанная с испаноязычными и португалоязычными регионами. Очевидно, сначала это были статуи небольших размеров, а потом появилась такая мания. Я честно прошерстила наличных список колоссальных статуй, вот самая ранняя, что я нашла – это 1904 год.

"Христос-Искупитель Андский" (Cristo Redentor de los Andes), стоит в Кордильерах на высоте 3,832 метров.



Сам по себе он не очень большой, потому что бронзовый (дорого и хрупко). Хотя железобетон изобрели во 2-й пол. 19 века, до этого жанра он пока не добрался. А вот потом католики-то развернутся, да!

Очевидно, это не самая ранняя статуя такого типа. Я привожу это для примера и оставляю данную вакансию открытой.

ВИТРАЖ

(1060-1070 / конец 12 века)

Старейшими сохранившимся витражами в мире являются окна немецкого Аугсбургского собора (ок. 1065 года – начало 12 века). Однако они изображают пророков (фото), и нам не годятся.

Однако в поисках Христа нам идти не далеко: в страсбургском Музее строительства Нотр-Дама выставлен "Christ de Wissembourg", который датируют 1060-1070-ми годами – концом 12 века. Он, как считается, происходит из давно раскулаченного собора св. Петра и Павла в Виссенбурге. Нашли его в 1880-х годах.

Тут сохранилось меньше квадратных сантиметров, чем в Аугсбурге, поэтому он не так популярен.

ГРАФИКА

В принципе, за графику в прошлом выпуске отстрелялись иллюминированные манускрипты.

Но можно было бы помельчить, и пойти по материалам: карандаш, акварель, гуашь… Однако тут есть риск очень закопаться.

Рисунок

(до 1266 года)

Вот, например, что считать первым рисунком (не книжной миниатюрой)? Грань так тонка.

Но вот, скажем, страница из альбома архитектора Виллара де Оннекура, умершего в 1266 году (BNF).

Эта рукопись уникальна, потому что в отличие от большинства средневековых манускриптов, она представляет собой не книгу с текстом (и иллюстрациями к нему), а просто рабочий блокнот архитектора, в который он зарисовывал все подряд, привлекшее его внимание (по ссылке целиком).

Гравюра

(1410-1420-е годы)

Первые гравюры появились в Германии в 1410-20-х годах (а книгопечатание изобретено в 1445 году). Сначала это все ксилографии (гравюры на дереве).

Одной из древнейших сохранившихся гравюр считается "Святая Доротея", датируемая теми же 1410-1420-х годами.

И (та-там!) она зарабатывает нашу медальку, потому что на ней изображен эпизод из "Золотой легенды", где святой Доротее является Иисус Христос в образе чудесного мальчика и несет ее картинку.

Вот на этом листе, датированном 1423 годом, изображен "Святой Христофор", и тут тоже есть Христос — в виде мальчика на плечах гиганта.

Акварель

Хотя акварельные краски использовались и в средневековье (в иллюминированных рукописях), но та техника, к которой мы привыкли, распространилась только когда на рынке появилась тряпичная бумага. Произошло это в Ренессанс. Но выяснить, кто первый — я не в силах, сдаюсь. Гуашь тоже брать не буду.

ФОТОГРАФИЯ

(1850 год)

Старейшей сохранившейся "фотографией" (если натягивать по терминам, а так вообще "гелиографией"), считается снимок, сделанный в 1826-7 годах Нисифором Ньепсом. Но, в отличие от целиком рукотворных произведений искусства, с появлением в этом жанре Иисуса Христа будет пауза. Фотография долго нащупывала, как оперировать новыми темами. Например, первое селфи датируется 1839 годом, через год после того, как Луи Даггер впервые сделал снимок человека.

Костюмированные фотографии тоже появляются достаточно скоро. И, поскольку религиозных персонажей было вокруг полным-полно, достаточно быстро моделей стали наряжать ими.

Оскар Рейландер. "Голова Иоанна Крестителя". 1855

Однако, хотя постановочные костюмные фотографии создавались в обилии (даже такие сложные, как эта), Христа не осмеливались фотографировать еще долго, видимо, стоял психологический блок.

То, что мне удалось в основном найти — это не художественные произведения об Иисусе, а, так сказать, документальные кадры. Это не постановочные фото модели в гриме, а, с точки зрения верующего человека (которых тогда было больше) — нечто более допустимое. Дело в том, что 1634 года до наших дней в одной баварской деревушке под названием Обераммергауэр каждые 10 лет проходит Страстное действо (Oberammergauer Passionsspiele), где по традиции, идущей от средневековых мистерий, актеры изображают евангельские события. Такие инсценировки в христианских странах вообще встречаются повсеместно, но эта — самая знаменитая (сейчас она включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО).

Старейшая сохранившаяся фотография с этого фестиваля относится к 1850 году и изображает актера по имени Тобиас Флунгер (Tobias Flunger) в образе Христа.

В сети гораздо проще найти фотосессию, относящуюся к постановке 1890 года (имя актера не нашлось).

А в 1910 году Иисуса сыграл Антон Ланг.



В 1865 году знаменитая викторианская фотограф Маргарет Кэмерон сняла вот эту композицию "В тени креста", второстепенный герой которой отвечает условиям нашей задачи. У нее были и другие постановочные кадры с Мадонной, некоторые – с Младенцем.

А вот именно как произведение искусства, со взрослым Христом — самое раннее, возможно, это серия "Семь последних слов", снятая Фредом Холландом Дэем (Fred Holland Day) в 1898 году. Причем для него это был настолько важный проект, что он позировал в роли Христа сам, похудев для этого образа и отрастив бороду.

Кадров в этой фотосъемке, соответственно названию — семь. (Вот тут крупно выложены все).

Дэй также снял Распятие и Воскрешение.

Странная деталь: карьера американца Дэя как фотографа завершилась из-за русской революции: при работе он использовал платиновую печать, позволявшую получать снимки очень высокого качества, но после 1916 Россия, контролировавшая тогда 90 % мирового рынка платины, прекратила ею торговать, используя платину исключительно в военных целях. С тех пор Дэй утратил интерес к фотографии.

После будет такого много, вот фото 1910 года, без авторства.

КИНЕМАТОГРАФ

(1912 год)

Фильмы про Иисуса появились очень быстро после изобретения кинематографа. Первый длился 19 минут и был снят в 1898 году. Он назывался "The Passion Play of Oberammergau" и был посвящен той самой немецкой мистерии, о которой речь шла выше. Только ее воспроизвели на нью-йоркской сцене (источник). Эта лента утрачена.

Первый киноплакат с Иисусом.



А вот первый нормальный фильм, длившийся 71 минуту: "From the Manger to the Cross or Jesus of Nazareth" 1912 года. Христа играл актер Роберт Хендерсон-Бланд.

Мультфильмы

C мультфильмами дело похуже: подозреваю, что какой-нибудь кодекс Хейса запрещал изображать Иисуса Христа таким несерьезным методом.

Вот один из наиболее ранних, которые мне удалось найти: The Night the Animals Talked (1970)

Его главными героями являются животные, и это видимо помогло обойти психологический (а может, и юридический) блок.

А вот то из ранних, что мне уже удалось найти уже с нормальным евангельским сюжетом — многолетний проект, начавшийся в 1987 году. (Думаю, тут еще и вопрос денег — мультфильмы было делать достаточно дорого).

Здесь Иисус — уже активный главный герой.

Animated Stories from the New Testament (1987–2005)



Наверняка можно найти и более ранние примеры (мне не удалось, тащите в комменты).

Ну и тогда надо упомянуть комиксы. С ними ситуация получше (производство дешевле, чем мультфильмы.

Одним из первых, возможно, является этот 1942 года – The Birth of Christ (изд. Standard Publishing Company)

Вот здесь также пишут, что Католическая церковь начала печатать свои комиксы для школ с 1942 года.

Пример комикса 1955 года





Уфф, пожалуй все.

Уточнения и пожелания приветствуются.