Фитофтороз, мучнистая роса, кила, серая, прикорневая и плодовая гниль: 1 капля йода спасет томаты и другие культуры

Йод – хорошо известный антисептик, который способен уничтожить большое количество бактерий и грибов, вызывающих возникновение инфекций у человека. Но садоводы знают, что йод с успехом можно применять и на садовом участке. Копеечное средство отлично справляется с болезнями садовых культур и помогает поддержать их здоровье. Но есть один нюанс: йод уничтожает только определенное количество патогенов. Лечение других недугов должно проводиться предназначенными для этого препаратами. Итак, с чем борется йод.

Фитофтороз

Самым распространенным заболеванием растений является фитофтороз. Это опасный грибок, который уничтожает кусты томатов без разбора. Но если в начале сезона вы припасете на даче пару флаконов йода, фитофтороз вашим томатам будет не страшен. Ухаживать за кустами нужно уже через две недели после высадки в грунт.

Лечебный раствор готовится из девяти литров воды, литра обезжиренного молока и 2 мл пятипроцентного йода. Все тщательно смешиваем и опрыскиваем кусты и землю вокруг них каждые 12-14 дней. Если вы раньше пользовались специальными препаратами, которые стоят дорого, то теперь у вас на вооружении есть бюджетное, но не менее действенное средство.

Если вы уже заготовили другие профилактические препараты, ничего страшного, чередуйте. Кстати, йодовый раствор будет полезен и для других культур семейства пасленовых – это перец, баклажан, картофель. Поэтому в момент обработки томатов не поленитесь пройтись пару раз и по этим культурам. Если вы обнаружили зараженные листочки, немедленно удалите их и обработайте раствором.

Опрыскивание проводите каждые пять дней, пока полностью не избавитесь от бактерий. Далее – каждые две недели для профилактики. К сожалению, он не поможет при заражении куста более пяти процентов. Поэтому внимательно следите за состоянием растения.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – очень распространенная болезнь садовых культур. Это грибок, который разъедает растения, правда, медленнее, чем фитофтороз. Но это не делает его менее губительным.

В основном грибок предпочитает нежные культуры, например, огурцы, кабачки или тыквы. Если вы обнаружили заболевание на ранних стадиях, срочно готовьте раствор: 1 мл йода, литр обезжиренного молока на девять литров воды.

Обрабатывать растения нужно один раз в неделю до полного уничтожения белого налета. Регулярное использование раствора помогает растениям оставаться зелеными и плодоносить гораздо дольше. Кстати, раствор можно использовать в качестве профилактического средства, а не только для уничтожения уже имеющихся признаков проблемы.

Обрабатывайте растения каждые 10-12 дней. Иногда мучнистая роса поражает кустарники и деревья. Если вы заметили это, приготовьте раствор с добавлением 5 мл йода на ведро воды, так как листва у деревьев более плотная.

Прикорневая гниль

Замечали на огурцах прикорневую гниль, которая образуется в холодную дождливую или слишком жаркую погоду? Опять спасет йод. Раствор тут простой: десять литров воды и 1 мл йода. Наносить раствор еще проще, чем на томаты. Опрыскивать ничего не нужно, льем сразу под корень по одному литру на каждый куст.

Загнивание завязи кабачков

Большинство садоводов очень любят кабачки за их высокий урожай. При правильном уходе на одном кусте завязывается большое количество цветков. Но чаще всего половина завязи загнивает еще на ранней стадии цветения. Опытные садоводы грешат на недостаток йода в растениях. Исправить это очень легко. Под каждый куст нужно внести по одному литру раствора, приготовленного из десяти литров воды и 5 мл йода. Не переборщите, чтобы не уйти в противоположную сторону – в избыток йода. Если вы обрабатываете кабачки раствором с йодом, исключите покупную подкормку, которая содержит этот компонент.

Кила капусты

Капуста также будет рада хорошей порции йода. Для приготовления раствора для королевы овощей используем 2 мл йода на ведро воды. На одно растение необходим литр раствора. Подкормку нужно проводить три раза за сезон. Первый раз – на этапе формирования кочана, затем – каждые две недели. Процесс несложный, себестоимость раствора практически нулевая, а польза огромная. Помимо борьбы с килой йод влияет на структуру листа и размер кочанов.

Серая гниль

Серая гниль встречается на клубничных грядках. Для борьбы с этой напастью также используют раствор йода. Клубнику и землянику обрабатывают раствором два раза до начала цветения с интервалом семь дней, затем один раз после цветения. Йод защищает ягоду от гнили почти на сто процентов и препятствует распространению по земле. Также он защитит растения от малинно-земляничного долгоносика. Для борьбы с ним в ведре воды разводят 1 мл йода. Наносить раствор нужно очень обильно не только на кусты, но и на прилегающую землю.

Плодовая гниль яблонь

Еще одна неприятная болезнь поражает яблони. Тут запасов йода понадобится больше – на десять литров 10 мл. Плодовая гниль очень коварная, поэтому обработку начинают примерно за месяц до сбора урожая, а повторную совершают через четыре-пять дней.

Милдью и оилиум винограда

Аптечный йод отлично справляется с уничтожением этих грибковых заболеваний. Если вы заметили порчу винограда, разбавляйте в десяти литрах воды 8 мл йода и обильно поливайте кусты. Процедура проводится один раз в неделю. Тут важна регулярность.

Предпосевная обработка семян

Опытные садоводы знают: чтобы получить хороший урожай, важно не только регулярно обрабатывать и подкармливать растения, но и позаботиться об обеззараживании семенного материала. Обработкой семян занимаются за несколько дней перед посевом. В этом случае йода понадобится всего одна капля на литр чистой отстоянной воды. Это дезинфицирующий раствор. В нем смачивают кусок марли или хлопчатобумажной ткани и заворачивают семена. Оставляют на ночь, выкладывают на тарелку или бумагу и просушивают. Если семена очень мелкие, во время просушки их нужно перемешивать. Подсушивают до сыпучести и рассаживают в грунт.

Обработка картофеля

Ну и какой же садовый участок без картофеля? Перед посадкой клубней также нужно провести обеззараживание. Готовят стандартный раствор из десяти литров воды и 2 мл аптечного йода. Незадолго до высадки в грунт семенной картофель раскладывают в один слой в тени и обильно смачивают раствором, после чего оставляют подсыхать.

Как только с одной стороны клубни подсохнут, картофель переворачивают и снова повторяют процедуру. Благодаря такой обработке он быстрее всходит, более устойчив к различного рода болезням, дает обильную зелень.

У неопытных, начинающих садоводов часто возникают сомнения по поводу использования раствора йода на своем участке. Специалисты спешат успокоить всех волнующихся. Дозы, указанные в рецептах, слишком малы для того, чтобы нанести какой-либо вред растениям и урожаю. Аптечный йод имеет очень низкую концентрацию, всего 5 процентов, а учитывая то, что он разводится водой – риски минимальны как для урожая, так и для садовода.

Прежде чем осесть в плодах овощных или фруктовых культур, йод пройдет долгий путь, и те микрограммы, которые в итоге попадают на стол, окажутся очень полезными. Йод особенно важен для людей в средней полосе России, живущих на значительном удалении от моря и вынужденных решать проблему дефицита этого микроэлемента путем активного употребления в пищу морепродуктов или регулярного приема лекарственных средств. Но все же стоит придерживаться вышеописанных норм расхода этого аптечного препарата в дачном хозяйстве, ведь чересчур активное использование йода может действительно нанести вред здоровью.