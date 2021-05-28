Сезон босоножек: как избавиться от мозолей и натоптышей

Мозоль представляет собой участок огрубевшей кожи, который образуется в результате повышенного трения или давления. На стопе или пятке мозоли чаще всего образуются из-за повторяющегося давления — беге, ходьбе босиком, а на пальцах ног или между ними — от тесной и неудобной обуви.

Но иногда мозоли возникают на фоне различных состояний и заболеваний: например, у пациентов с некомпенсированным сахарным диабетом или нарушениями кровообращения. У пожилых людей мозоли на руках могут появиться из-за уменьшения жировой прослойки и сухости кожи.

Какие бывают мозоли?

Врачи выделяют несколько видов образований:

Водяная (мокрая) мозоль — та самая, которая образуется через несколько часов после прогулки в новых тесных туфлях и причиняет огромные неудобства. Она представляет собой небольшие волдыри со скоплением жидкости, и если вовремя не снять обувь, они могут лопнуть, а поврежденная кожа начнет кровить.

Сухая (твердая) мозоль — огрубение или утолщение кожи, часто желтоватого цвета. Они довольно крупные, а поврежденный участок не имеет четких границ. Чаще всего образуются из-за длительного ношения неудобной обуви или тесных носков, но также причиной может быть плоскостопие, при котором нарушены амортизационные свойства стопы или вальгусная деформация стопы, при которой большой палец под углом отклоняется от других пальцев стопы, а его сустав выпирает наружу.

Натоптыши — по сути, это та же сухая мозоль, которая локализуется только на подошвах или поверх пальцев ног и имеет четкие границы. Причины те же самые и в первую очередь — тесная обувь, в том числе «узконосые» туфли и на высоких каблуках.

Стержневая мозоль, которую часто путают с подошвенной бородавкой — это образование имеет твердый стержень, уходящий глубоко в кожу. Образуется из-за повышенной потливости, дерматологических заболеваний и сахарного диабета — это один из ярких симптомов этой патологии.

Как лечить мозоли?

В большинстве случаев избавиться от мозолей можно в домашних условиях. Водяные мозоли проходят за 3-7 дней, и достаточно лишь покрыть волдырь чистой и сухой повязкой и не допускать дополнительного трения. Ни в коем случае не вскрывайте его — это замедлит заживление и повысит риск инфицирования.

Сухие мозоли и натоптыши можно удалить с помощью пемзы или пилки для кожи ног, предварительно поместив ноги в теплую воду на 10 минут. Важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить кожу и не спровоцировать кровотечение. После процедуры необходимо нанести на проблемные участки средство от мозолей — крем с салициловой кислотой, мочевиной или лактатом аммония.

Если мозоль очень плотная и толстая, возможно, ее придется удалять хирургическим путем с помощью лезвия или скальпеля. Это безболезненная процедура, так как огрубевшая кожа не имеет нервных окончаний.

Сложнее всего избавиться от стержневой мозоли — самостоятельно ее удалить невозможно. Обычно ее устраняют с помощью аппаратного педикюра, когда проводят высверливание ороговевшей ткани специальным тонким сверлом. Затем в место мозоли вводят лекарственное вещество, которое не даст стержню появиться вновь.

Чтобы предотвратить появление новых мозолей, чаще всего достаточно выбирать удобную обувь по размеру и носки, которые не давят и не натирают. Также важно пользоваться увлажняющим кремом и регулярно смазывать проблемные участки.

Когда надо обращаться к врачу?

У вас образуются стержневые мозоли и вы до сих пор не знаете, почему? Немедленно обратитесь к врачу-терапевту, который назначит обследование или направит к профильному специалисту. Помните, что стержневая мозоль — это всегда симптом какого-то заболевания. Особенно опасен сахарный диабет, о котором пациенты часто даже не подозревают.

Также стоит обратиться к врачу, если сухие мозоли и натоптыши образуются несмотря на все принятые меры — диагностикой и лечением занимается врач-подиатр.

Если мозоли образуются из-за вальгусной деформации стопы или плоскостопия и мозоли образуются несмотря на все ваши усилия, необходимо посетить врача-ортопеда, который поможет подобрать обувь и специальные стельки.