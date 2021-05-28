 

Стало известно о продолжении деятельности удерживающей людей общины под Иваново

28.05.2021, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Община в селе Чихачево Ивановской области, где, по данным следствия, насильно удерживали людей, продолжает действовать, там совершаются «богослужения», имитирующие православные таинства и обряды, сообщили в Кинешемской епархии.

«Кинешемское епархиальное управление информирует о том, что в селе Чихачево продолжается совершение «богослужений», имитирующих православные таинства и обряды. Совершается это подобие богослужений запрещенными в священнослужении схиархимандритом Иоанникием (Ефименко) и иеромонахом Сергием (Режмеритой), а также лишенным священного сана монахом Петром (Рубаном) в здании, построенном в стиле храмовой архитектуры, расположенном на частной территории. Данные обряды являются неканоничными и безблагодатными, а принимающие в них участие миряне вовлекаются вышеуказанными лицами в кощунство и церковный раскол», – передает РИА «Новости» сообщение епархии.

В СУ СК по Ивановской области уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 млн рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ.

Напомним, в октябре в епархии сообщили, что схиархимандрит Иоанникий снят с должности настоятеля Никольского прихода в селе Чихачево Ивановской области за нарушения устава РПЦ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / UMG Investments Ахметова и инвестфонд из ОАЭ будут привлекать инвестиции в Украину

21.01 / При Зеленском власть перестала “кошмарить бизнес”, как это было при Порошенко – Фукс

11.08 / Подозрение на инсульт у Ефремова не подтвердилось

04.12 / Дуров заявил, что деньги не сделали его счастливее

04.07 / На московской реке распространилось нефтяное пятно

15.01 / Долг граждан Украины за коммунальные услуги достиг 2,4 млрд долларов

07.02 / В РФ выявили 16 тыс. новых случаев коронавируса

12.02 / “Он должен был родиться 18 февраля”. Петрожицкая рассказала о выкидыше

22.12 / Мутации COVID в Британии и ЮАР оказались разными

06.04 / Письмо от руки развивает память у детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика