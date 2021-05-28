Стало известно о продолжении деятельности удерживающей людей общины под Иваново

Община в селе Чихачево Ивановской области, где, по данным следствия, насильно удерживали людей, продолжает действовать, там совершаются «богослужения», имитирующие православные таинства и обряды, сообщили в Кинешемской епархии.

«Кинешемское епархиальное управление информирует о том, что в селе Чихачево продолжается совершение «богослужений», имитирующих православные таинства и обряды. Совершается это подобие богослужений запрещенными в священнослужении схиархимандритом Иоанникием (Ефименко) и иеромонахом Сергием (Режмеритой), а также лишенным священного сана монахом Петром (Рубаном) в здании, построенном в стиле храмовой архитектуры, расположенном на частной территории. Данные обряды являются неканоничными и безблагодатными, а принимающие в них участие миряне вовлекаются вышеуказанными лицами в кощунство и церковный раскол», – передает РИА «Новости» сообщение епархии.

В СУ СК по Ивановской области уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 млн рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ.

Напомним, в октябре в епархии сообщили, что схиархимандрит Иоанникий снят с должности настоятеля Никольского прихода в селе Чихачево Ивановской области за нарушения устава РПЦ.