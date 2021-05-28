 

Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

28.05.2021, 10:26, Новости дня
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Украинское правительства на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.

«Поручили установить с 00.00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Белоруссия», – сообщил агентству РБК-Украина источник в правительстве.

По его словам, кабмин дал соответствующее протокольное поручение министерству инфраструктуры и «Украэроруху». Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Кабинет министров также поручил минифраструктуры, МИД и «Украэроруху» сообщить о своем решении Минску.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. 



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