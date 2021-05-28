Обнаружены свидетельства древней войны, вызванной климатическими изменениями

Останки, возраст которых превышает 13 000 лет были обнаружены в Джебель-Сахабе.

Археологи фиксируют на них повреждения, которые были получены в результате жестокого и интенсивного насилия. В основном на скелетах наблюдаются колотые раны от такого оружия, как копья и стрелы.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, было произведено с использованием новейших научных методов. Оно показало, что эта группа не была убита в ходе одноразового столкновения, как считалось ранее. Скорее всего, что они были убиты во время часто повторяющегося насилия, которое происходило в течение нескольких лет и, вероятно, было вызвано серьезными климатическими и экологическими изменениями на Земле.

Команда исследователей из Франции и Великобритании обнаружила на скелетах зажившие раны, которые не были задокументированы в предыдущих исследованиях останков, предполагая, что было несколько набегов, засад и стычек в течение жизни этих людей.

По словам Изабель Кревкер (Isabelle Crevecoeur), исследователя Французского национального центра научных исследований (CNRS) и Университета Бордо, все члены сообщества охотников, рыбаков и собирателей являются мишенью для насилия, причем мужчины, женщины и дети страдают неизбирательным образом.

Единственная разница в том, что это могло быть ближним боем. У женщин больше переломов предплечья, а у мужчин больше переломов кисти. В ближнем бою женщины могут инстинктивно пытаться защитить себя, а мужчины могут сражаться больше с помощью рук.

Почти у всех людей имелись следы травм от метательного оружия. Около 40% людей имели как исцеленные, так и незажившие травмы, что говорит о том, что насилие было частью структуры жизни того времени.

С помощью радиоуглеродного анализа археологи смогли более точно датировать скелеты – 13 400 лет. Это делает находку самым ранним известным кладбищем и примером межличностного насилия в мире.

Она сказала, что нет никакой возможности более точно установить, из-за чего люди воевали, так как нет никаких письменных документов.

Однако, исследователи полагают, что конфликт возник в результате того, что жившие в этом районе группы людей, боролись за продовольствие и ресурсы, ограниченные резкими климатическими изменениями. Предположительно эти изменения произошли между 11 000 и 20 000 годами назад в конце ледникового периода, когда ледяные щиты покрывали большую часть Северного полушария.