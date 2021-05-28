 

Возле Индонезии черный НЛО упал в море (Видео)

28.05.2021, 10:25, Разное
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После инцидента на пляже Джангкар, в провинции Восточная Ява (Индонезия) эти загадочные кадры стали вирусными в социальных сетях.

Чиновники из правительственного космического агентства направили на место команду экспертов для расследования.

В Сети опубликованы кадры с дымящимся длинным неопознанным объектом, медленно спускающимся в море.

Странный инцидент был снят на пляже Джангкар в индонезийской провинции Восточная Ява. На кадрах можно увидеть черную цилиндрическую форму, плавно опускающуюся к поверхности воды. Затем неопознанный объект исчезает под волнами, и слышно, как очевидцы комментируют увиденное.

Видео было опубликовано в Facebook с подписью: “Что это за якорная вещь, которая упала с неба?”

Кадры настолько удивили индонезийское правительственное космическое агентство, что оно решило провести тщательное расследование инцидента. Эмануэль Мумпунги из Национального института аэронавтики и космоса сказал, что команда экспертов направилась на место происшествия.

Одно из возможных объяснений — это был поврежденный воздушный шар, так как для падающего из космоса объекта он слишком медленно двигался.



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