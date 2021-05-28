Бывший австралийский рок-музыкант и масон рассказал о планах элиты

Алтиян Чайлдс — бывший австралийский рок-музыкант и бывший масон. В 2010 году он выиграл премию шоу талантов X Factor, которая подняла его музыкальную карьеру до звездного статуса.

В видео, которое он выпустил в прошлом месяце, он объявил, что теперь он рискует жизнью, чтобы отказаться от своих тайных масонских клятв.

Его жизнь недавно изменилась после того, как его разбудили в мчащейся машине, которая ехала прямо в кирпичную стену, потому что водитель заснул. Он говорит, что услышал шепот в ухе, разбудивший его от глубокого сна, и что он смог схватиться за руль и избежать аварии.

«Я не должен быть здесь сегодня», — заявляет он.

Наказанием за отказ от своих обетов в масонстве является смерть, но он чувствует себя обязанным разоблачить масонство за то, чем оно является: за старейшую религию в мире.

По словам Чайлдса, почти все известные люди, управляющие миром сегодня, от политики до бизнеса и развлечений, достигли этого благодаря масонству.

И его пятичасовое видео было создано, чтобы убедить вас в том, что это правда, с точки зрения инсайдера, и предупредить о том, что скоро произойдет: о введении Люциферианского Нового Мирового Порядка.

«Моя жизнь никогда не будет прежней после просмотра этого. Я не буду спать сегодня вечером, пока не опубликую это».