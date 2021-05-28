 

“Самая простая и вкусная закуска из куриной печени”. Кулинарный эксперт поделился рецептом пате

28.05.2021, 10:22, Новости дня
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“Самая простая и вкусная закуска из куриной печени – это, конечно, пате, или по-нашему паштет. Сначала так называли пирог из слоеного теста с начинкой из фарша или очень мелко порубленного мяса. Но со временем пате стали называть просто саму начинку. Готовить это блюдо довольно просто, но здесь главное четко соблюдать все правила”, – отметил эксперт.

Он добавил, что решил сделать блюдо максимально нежным и полезным, поэтому приготовил его на пару.

“Часто в рецептах пате используется красное вино, коньяк или другой алкоголь. Это делается для придания приятного аромата и послевкусия. Рецепт, которым я хочу с вами поделиться, не содержит алкогольных ингредиентов, но, поверьте, вкус вас удивит. Поэтому этот вариант одинаково подойдет и детям, и взрослым”, – заявил повар.

Ингредиенты: 600 г куриной печени, одна большая луковица, 200 г сливочного масла, хлеб для подачи, соль по вкусу.

Куриную печень нужно очистить от пленок и жира и готовить на пару в течение 15 минут. По желанию можно просто отварить в течение такого же времени, но выложить печень нужно обязательно в кипящую воду.

Небольшую луковицу нарезать сначала полукольцами, а затем разрезать на четвертинки. Растопить на сковороде 30 г сливочного масла и томить лук на маленьком огне до мягкости.

В чашу блендера выложите готовую печень, лук и 120 г сливочного масла, добавить соль по вкусу. Взбить все до однородности.

Выложить пате в керамические или любые другие формы, разровнять поверхность ложкой. Растопить 50 г сливочного масла, полить им пате в формочках. Накрыть крышками и поставить в морозилку на 4 часа.

Подавать пате он порекомендовал с любым хлебом.

“А если захотите превратить процесс приготовления в интересный и увлекательный отдых для детей, сделайте вместе с ними оригинальные фигурки из хлеба интересной формы”, – предложил он.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Весной 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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