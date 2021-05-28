Солистка Go_А Павленко получила премию “Женщина ІІІ тысячелетия”

Первый вице-спикер поблагодарил Павленко за достойное представление Украины на “Евровидении 2021”, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, за утверждение национальной идентичности.

“Кажется, одно из крупнейших наших достижений – мы начали создавать моду на украинский язык и современную украинскую культуру во всем мире”, – заявил Стефанчук.

Он также отметил, что выступление группы с песней Shum заставило страну объединиться.

“В самой песне были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва. Всей семьей мы увлеченно смотрели выступление группы Go-А на “Евровидении”, и эта музыка призвала нас к объединению – танцевали как молодое, так и старшее поколение”, – написал первый вице-спикер.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/507848350633670

Контекст:

Всеукраинская премия “Женщина III тысячелетия” – награда, которая вручается одноименной международной организацией ежегодно с 2006 года в Национальной опере Украины украинкам, которые внесли существенный вклад в определенную отрасль и реализовались в различных сферах деятельности. Среди лауреатов премии – украинская актриса Ада Роговцева, режиссер Оксана Байрак, писательница Оксана Забужко и другие.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Представители Украины, группа Go-A заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

По состоянию на 25 мая песня Shum занимала первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify.

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