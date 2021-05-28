 

“Если ты буферная зона – по тебе будут ходить туда-сюда”. Экс-посол в США призвал ускорить вступление Украины в НАТО

28.05.2021, 10:22, Новости дня
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“Кто-то вновь предлагает нейтралитет. Послушайте, вам мало войны 2014 года? Если ты серая зона, буферная, по тебе будут ходить туда-сюда, с тобой не будут считаться. Почему считаются больше даже с маленькими странами Евросоюза или НАТО? Потому что они имеют поддержку. Поэтому очевидно, что у Украины путь четкий – евроатлантический”, – сказал Чалый.

Контекст:

3 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что на июньском саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в НАТО.

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 8 мая заявлял, что саммит НАТО 14 июня пройдет в Брюсселе без участия стран-партнеров, к числу которых относится Украина, но вопрос предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО будет обсуждаться. В ОП не исключили, что это решение могут пересмотреть и пригласить Украину.

В Североатлантическом альянсе подчеркивали, что объявят формат и повестку предстоящего саммита, когда придет время.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля того же года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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