“Лирический вампиризм”. Потап презентовал сольный трек “Кровь и любовь”. Видео

“Кровь и любовь” – это мгновение любви перед рассветом: влюбленные танцуют, связанные тайной, боясь, что все закончится, когда взойдет солнце. Музыкальный “лирический вампиризм” в стиле ПТП”, – говорится в релизе клипа.

Жена артиста, украинская певица Настя Каменских, в Instagram отреагировала на премьеру композиции, заявив, что Потапенко стал “романтиком”.

“Лично я обожаю, когда мужчины с таким роскошным бархатным тембром щекочут ухо через колонку”, – призналась она.

ВИДЕОВидео: ПТП / YouTube

Контекст:

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

В январе 2021 года Потап заявил о намерении записать сольный альбом. Первая песня “Ровно” из альбома “Без рекламы” была презентована 21 мая.

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