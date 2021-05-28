Неужто в 21-м веке вновь речь о снежном человеке?

Не только британские ученые прославили себя в веках. Оказывается, в числе писателей Туманного Альбиона числится и криптозоолог Энди МакГрат, из под пера которого вышла книжка «Звери Британии». К числу оных и отнес он снежного человека. Этот один из немногих тамошних исследователей «обезьяноподобных гуманоидов» подложил своим опусом научному сообществу настоящую бомбу: «доказательство» процветания в современной Великобритании дикого человека.

Заявив Daily Star, что в последнее десятилетие на британских островах значительно увеличилось количество случаев появления «гигантских обезьянолюдей», выслеживающий их писатель уточнил, что целые сообщества снежных людей веками скрывались на виду у всех и по сей день процветают в отдаленных районах по всей Великобритании. Эти «звери» не пользуются мировой известностью, как их американский сородич Саскватч.

МакГрат добавляет: «Наша история в основном связана с легендой о Зеленом человеке, волосатом человекоподобном существе, изображенном на древней геральдике, например на гербах, и вырезанном в наших древних церквях. Некоторую правдоподобность ему определенно добавляет то, что эту фигуру можно было найти в средние века в архитектуре, искусстве и гербах знатных семей».

К сожалению, ни «Зеленый человек», ни «европейский дикий человек» никогда не попадались на камеру — но это не значит, что нет современных доказательств их существования: «Можно сказать, что никто еще не нашел британского снежного человека, поскольку на самом деле никто его не ищет».

Люди по всей Великобритании утверждают, что сталкивались лицом к лицу с ужасающими «обезьянами» в лесах, и главное в том, что эти загадочные двуногие не хотят быть нашими друзьями. Несмотря на то, что они выглядят немного похожими на людей, с этими существами — если они действительно существуют — следует обращаться как с дикими животными, и, судя по всему, они имеют много общих черт поведения с обезьянами.

Была история с детьми, которых прогнал из леса волосатый обезьяночеловек. Один малыш упал. Существо сразу прекратило погоню и просто посмотрело на них. Точно так же в лесном массиве недалеко от Шеффилда группу молодых людей преследовала «фигура шести футов ростом с красными глазами».

«Дети в ужасе бежали, когда зверь легко перепрыгнул через реку. Но он остановился на некотором расстоянии, когда один из них упал на землю».

Используя отчеты очевидцев, исследователи составили приблизительное представление о внешности британского снежного человека. Он не такой внушительный, как его американский кузен Саскватч: «Основное отличие — это размер: британский снежный человек редко бывает больше шести футов в высоту. Его черты лица в некоторых отношениях больше похожи на человеческие, с широкой выступающей челюстью и надбровными дугами, а также низким лбом».

Чтобы понять, как он выглядит, достаточно представить себе неандертальца, гуманоида, покрытого волосами. Мало того, что это существо имеет другое телосложение и внешний вид, его следы показывают отсутствие плоскостопия — они изогнуты, как у человека.

Это вызвало множество фальсификаций: «Многие следы снежного человека, обнаруженные в лесах, на самом деле принадлежат людям, бегающим в этих странных кроссовках, которые походят на пару перчаток!»

Однако следы странной обуви или нет, но по всей стране наблюдается огромный всплеск наблюдений — означает ли это, что их количество растет и движется в сторону больших и малых городов? Энди считает более вероятным, что интерес к этой области криптозоологии у людей возник из-за увеличения количества телевизионных программ в США об охотниках на снежных людей. Людей увлекают и паранормальные теории, связанные с их существованием. МакГрат пояснил: «У меня довольно твердое мнение о том, что существует потусторонняя связь с снежным человеком».

Небольшие размеры Великобритании наводят на мысль, что отслеживание и отлов снежного человека не должно занимать слишком много времени. Однако исследование 2012 года показало, что всего лишь жалкие 6,8 % площади ее суши можно отнести к «городской» категории, включая сельские поселения и дороги. Существуют огромные участки неизведанной территории, на которой снежный человек может спокойно жить, питаясь кроликами, ягодами и корнеплодами.

Эх, этим бы криптозоолагам да наши бескрайние просторы — сколько неизведанного смогли бы они отыскать в таежных чащах!

—