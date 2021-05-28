Рейс Владивосток-Пекин впервые в истории пройдёт через территорию Белоруссии

«Аэрофлот» изменил маршрут международного рейса Владивосток-Пекин, сообщает официальный сайт авиакомпании. С 1 июня данный маршрут будет проходить над территорией Гомельской области Белоруссии.

Таким образом авиаперевозчик решил поддержать братскую республику, небо которой бойкотируют европейские авиакомпании. За пролёт самолёта над Гомелем «Аэрофлот» заплатит Белоруссии 100 млн. рублей в месяц. В авиакомпании заверили, что данные изменения незначительно скажутся на ценах билетов и времени перелёта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил перевозчика за поддержку и предложил пустить через воздушное пространство его страны также внутренние рейсы Владивосток-Хабаровск, Красноярск-Новосибирск и Иркутск-Барнаул.

– У нас теперь неба много, на всех хватит. Залетай – не хочу! Мы готовы принять и международные рейсы, и внутрироссийские. Они так тоже станут международным. А пассажиры смогут гордиться тем, что побывали за границей. Это же всем выгодно! А французы и немцы потом будут локти кусать, что они так выкаблучиваются. И ещё сами к нам проситься будут, – сказал Лукашенко.

С 28 мая все международные рейсы в Россию будут проходить через Белоруссию.

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