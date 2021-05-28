Вернуть молодость поможет удачно подобранная прическа: 10 лучших вариантов для зрелых женщин

Мода на прически для зрелых дам постоянно меняется. Как выбрать ту, что подойдет вам идеально? Новая стрижка – это всегда непростое решение, особенно для женщин в возрасте. Обычно они не хотят экспериментировать, к тому же волосы теряют объем и красоту, они медленнее растут. Какая стрижка поможет зрелым женщинам выглядеть моложе? Расскажем ниже о 10 удачных вариантах, которые смогут вернуть вам молодость.

Не бойтесь показать седину

Многие женщины стремятся закрасить выступающую седину, считая, что она выдает их возраст. На самом деле нет ничего лучше, чем показать свою естественную красоту. Седина не выглядит скучной или небрежной. Наоборот, этот оттенок набирает популярность не только у зрелых, но и у молодых женщин. К тому же седина не требует особого ухода. Вам не придется каждый месяц ходить к парикмахеру и подкрашивать подрастающие корни. Отказ от краски хорошо повлияет и на здоровье волос.

Седина выглядит модно и современно, а еще с ней волосы визуально становятся более густыми. Поэтому все больше зрелых женщин сегодня не стесняются показать свой естественный цвет волос. Лучше всего седина смотрится на прямых локонах, поэтому не забывайте их укладывать перед выходом из дома.

Стрижка шэг

У каждой женщины свой тип волос. У кого-то они вьющиеся, у других – прямые. Отличаются цвет волос и густота. Выбирать прическу нужно, ориентируясь на свой тип локонов. Так, шэг подойдет обладательницам густых волос с легкими волнами. Эта многослойная и несколько хаотичная стрижка создаст объем, который не потребует долгой укладки. Шэг включает в себя сразу две челки: одна спадает на лоб, а другая – на уши, аккуратно прикрывая их.

С этой стрижкой обязательно делают мелирование, чтобы подчеркнуть ее многослойность. Прическа открывает шею и нижнюю часть лица. Надевайте крупные серьги и ожерелья, чтобы сделать акцент на них.

Многоуровневая пикси

Стрижка для зрелых дам не всегда должна выглядеть хаотично. Если вы предпочитаете строгую элегантность, сделайте ставку на многоуровневую пикси. Эта стрижка идеально подойдет, если вы все же хотите скрыть проявляющуюся седину. Пикси подчеркнет вашу молодость за счет косой челки, уложенной на бок. Эта стрижка одинаково хорошо смотрится при окрашивании в светлые и темные тона. Если выбираете последнее, добавьте на волосы немного медовых бликов, чтобы сделать прическу более фактурной и объемной.

Средняя длина с многоуровневыми кончиками

Эту прическу часто выбирают голливудские актрисы старше 40 лет. Она не теряет своей актуальности из-за простоты и элегантности. Средняя длина помогает скрыть возрастные недостатки лица, например, его неровный овал. Эта стрижка универсальна и подходит практически всем женщинам. Многоуровневые кончики придают ей объем. Чтобы усилить эффект, попросите парикмахера сделать на прядях немного светлых бликов.

Многослойный боб с перьями

Многослойный укороченный боб – это классическая прическа для женщин старше 50 лет. Если вы решились выбрать ее, избегайте прямых линий. Пусть пряди лежат на голове хаотично, неровные кончики сделают прическу более объемной и воздушной. Добавьте к ней косую челку, чтобы преобразить лицо. Боб подойдет для повседневного образа. За короткими волосами проще ухаживать, а этой стрижке не требуется щепетильная укладка.

Многослойная пикси с фактурной челкой

Многоуровневая пикси – еще одна классическая возрастная стрижка. Ее часто выбирают обладательницы густых волос. В этой прическе каждая прядь имеет разную длину, что придает ей объема. Со стороны пикси может показаться растрепанной и даже лохматой, но в этом и заключается ее основное преимущество. Прическа не требует никакой укладки – достаточно просто высушить волосы феном.

Добавьте немного светлых бликов на темные волосы, чтобы стрижка выглядела интересной. И не забывайте про фактурную челку, которая придаст пикси еще больше хаотичности.

Боб на волнистые волосы до плеч

Элегантные волны – еще один способ укладки стрижки боб. Он не обязательно должен быть коротким, вы можете сохранить длину до плеч. Эта стрижка аккуратно скрывает возрастные несовершенства лица: мимические морщины в уголках глаз, неровный овал и складки на шее. Боб делает акцент на глазах, а легкие волны смягчают весь образ.

Такая прическа подходит обладательницам тонких волос, которые не хотят делать короткую стрижку. Волны сделают волосы объемными и воздушными, за счет чего вы будете выглядеть еще моложе. Такой боб идеально подходит для светлых волос. Чтобы прическа стала еще практичнее, кончики прядей можно осветлить, а корни оставить темными.

Экстремально короткая длина

Экстремально короткие стрижки идеально смотрятся на женщинах в возрасте. При этом они не выглядят скучными и однообразными. Чтобы сохранить объем, добавьте волосам многослойности. Зачесывайте пряди наверх, это создаст эффект удлинения локонов. Короткие стрижки никогда не выходят из моды. Их не нужно тщательно укладывать по утрам, достаточно просто высушить волосы феном. Но такая стрижка подходит не всем женщинам. Короткие волосы обнажают лицо, выставляя все его недостатки напоказ. Чтобы стрижка не выглядела прилизанной, окрашивайте пряди в светлые оттенки, а корни – на несколько тонов темнее.

Кудри как отражение молодости в душе

Кто сказал, что длинные волосы и легкие кудри созданы только для девушек? Женщины в возрасте часто стремятся отрезать локоны, потому что им кажется, что они выглядят нелепо. На самом деле это не так. Если позволяет здоровье волос, вы можете оставить и длинную прическу. Волнистые локоны, ниспадающие до самых лопаток, не состарят вас. Наоборот, они только сделают вам моложе. Для такой прически идеально подходят темные оттенки окрашивания.

Решитесь на челку

Молодые девушки знают, как челка может преобразить лицо, делая прическу по-детски озорной. Зрелые женщины тоже могут воспользоваться этим трюком. Аккуратная челка уберет с вашего лица несколько лет. К тому же она скроет морщинки на лбу и подчеркнет овал лица. А еще челки никогда не выходят из моды, и в этом их главное преимущество.

Челка может показаться рискованной затеей, но решитесь на нее хотя бы раз в жизни. Если вам не понравится, вы всегда сможете отрастить ее обратно. Фактурные челки хорошо смотрятся на коротких стрижках – например, на пикси или бобе.