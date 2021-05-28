Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днем пограничника заявил, что в данный момент существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности страны.

Поздравление Лукашенко командованию, личному составу и ветеранам органов пограничной службы с Днем пограничника опубликовано на сайте главы государства.

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», – отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что белорусские пограничники – настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков.

«80 лет назад воины в зеленых фуражках первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу родину, проявив в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть (…) Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи отечества», – отметил Лукашенко.

Ранее Белоруссия направила ноту протеста восьми странам.

До этого Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.