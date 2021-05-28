Отказавший блок системы управления ракетой «Союз-2» на Восточном заменили

Специалисты на космодроме Восточный заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1б» на космодроме Восточный перед запуском 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Отказавший вчера при предстартовой проверке инерциальный измерительный блок в системе управления ракеты «Союз-2.1б» заменен», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что эта ситуация аналогична произошедшей в апреле 2016 года перед пуском ракеты «Союз-СТА» с европейским спутником Sentinel-1B с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Тогда также потребовалась замена инерциального измерительного блока на ракете», – отметил источник.

Старт планировался в четверг, но Роскосмос перенеес его на сутки по техническим причинам. Позже компания Arianespace сообщила, что на ракете заменят электрическое оборудование.