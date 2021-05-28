 

Эндокринолог Павлова назвала пять причин отказаться от семечек

28.05.2021, 9:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала пять причин, по которым нужно отказаться от употребления семечек. По ее словам, этот продукт негативно влияет на организм человека.
В семечках содержится множество жирных кислот, в том числе Омега-6. Они способны усиливать воспалительные процессы в организме. Кроме того, семечки являются сильно калорийными. Многие думают, что они подавляют чувство голода, но на самом деле аппетит только усиливается. Заполнить желудок такой пищей у человека не получится, поэтому придется употреблять вдобавок другую еду, превышая сутчную норму по калориям.

В жареных семечках присутствуют конечные продукты гликирования, а они являются маркером старения. Как заявила Павлова, в день организм человека способен нейтрализовать малое количество КПГ, поэтому на перекус лучше съесть что-то другое.

В семечках могут содержаться яйца различных паразитов. Если человеку и хочется съесть этот продукт, то его лучше купить сырым, промыть его, а потом высушить в микроволновой печи или же духовке.

Употребление семечек отрицательно сказывается на состоянии зубов. В ходе проведения осмотра стоматологи сразу же определяют любителей данного продукта, пишет портал Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / Мнение: В России такие проблемы, что США и не снилось! Скушали, ватнички?

14.05 / Патриарх Кирилл призвал россиянок отдавать детей в церковь

23.03 / Ольга Бузова снялась в новом проекте в откровенном БДСМ-наряде

27.07 / Гонка вакцин от коронавируса грозит проблемами всему миру

19.04 / Экстрасенс Дарья Миронова раскрыла причины обиды Филиппа Киркорова на Аллу Пугачеву

01.12 / 13 заблуждений, ведущих в секту

31.08 / Анджелина Джоли оригинально отреагировала на новый роман Брэда Питта

20.07 / 51-летняя фитнес-тренер поделилась простым секретом хорошей формы

30.03 / Мнение: Жалобы Навального проверили Кто Надо

03.08 / “Маленькие пташки”: 5 причин посмотреть сериал с Джуно Темпл по мотивам эротических рассказов Анаис Нин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика