Эндокринолог Павлова назвала пять причин отказаться от семечек

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала пять причин, по которым нужно отказаться от употребления семечек. По ее словам, этот продукт негативно влияет на организм человека.

В семечках содержится множество жирных кислот, в том числе Омега-6. Они способны усиливать воспалительные процессы в организме. Кроме того, семечки являются сильно калорийными. Многие думают, что они подавляют чувство голода, но на самом деле аппетит только усиливается. Заполнить желудок такой пищей у человека не получится, поэтому придется употреблять вдобавок другую еду, превышая сутчную норму по калориям.

В жареных семечках присутствуют конечные продукты гликирования, а они являются маркером старения. Как заявила Павлова, в день организм человека способен нейтрализовать малое количество КПГ, поэтому на перекус лучше съесть что-то другое.

В семечках могут содержаться яйца различных паразитов. Если человеку и хочется съесть этот продукт, то его лучше купить сырым, промыть его, а потом высушить в микроволновой печи или же духовке.

Употребление семечек отрицательно сказывается на состоянии зубов. В ходе проведения осмотра стоматологи сразу же определяют любителей данного продукта, пишет портал Newinform.