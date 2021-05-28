Врач Савкина рассказала о правильном шашлыке для людей с заболеваниями щитовидки

Врач Марина Савкина пояснила о том, какой шашлык нужно употреблять в случае наличия проблем с щитовидкой. Скоро начнется летний сезон, поэтому многие захотят побаловать себя данным блюдом.

В осуществлении нормальной работы щитовидной железы играет роль сбалансированное питание. Важно соблюдать норму по белкам, жирам и углеводам, в достаточном количестве употреблять свежие фрукты и овощи.

Летом люди привыкли ходить на природу и устраивать пикники. По словам Марины Савкиной, разовое употребление шашлыка и газированной воды не принесет огромного вреда организму. Однако это блюдо можно сделать более полезным. Для барбекю стоит выбирать менее жирные сорта мяса, например, курицу, а в качестве гарнира могут выступить овощи. Важно не забывать выпивать достаточное количество жидкости, но не сладкой газировки, а обычной воды.

В летний сезон популярным лакомством является мороженное. Точной информации о его негативном воздействии на щитовидную железу нет, но врач советует не злоупотреблять продуктом, пишет портал iReactor.

Источник: inforeactor.ru