Из-за действий руководителя порта Южный целый ряд госпредприятий понесет многомиллионные убытки, с этим должен разобраться министр – нардеп

“На эту ситуацию надо смотреть с точки зрения государства. Из-за таких действий недополучит порт, недополучит Администрация морских портов, недополучит железная дорога. Это достаточно легко посчитать. Если умножить неперевезенные объемы на стоимость перевалки, миллионов 200 “Укрзалізниця” недополучит, миллионов 150 – АМПУ, миллионов 100 – сам порт. Поэтому это чистые потери государственных предприятий от того, что новый руководитель порта, вместо того, чтобы заниматься операционной эффективностью, занимается лоббированием интересов частного конкурента госпорта”, – пояснил нардеп.

Он добавил, что Кубраков должен не допустить коллапса в работе госкомпании и разобраться, почему ранее прибыльное предприятие “планомерно загоняют в убытки”.

“Есть новоназначенный министр инфраструктуры. Я думаю, он должен внимательно посмотреть на эффективность руководителя порта. Вопрос: почему в прошлом году там была прибыль 500 с лишним миллионов, а после того, как сменили руководителя – все пошло вниз, и сейчас вместо прибыли убытки? Почему падают объемы перевозок? Судя по всему, это кадровая ошибка, которую, надеюсь, исправят”, – резюмировал Магомедов.

Контекст:

Украинские порты Южный и ТИС остановили перевалку руды, из-за этого украинские горно-обогатительные комбинаты могут приостановить работу, что сократит доходы бюджетов всех уровней, заявил накануне генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак. Украинские горно-обогатительные комбинаты в этой ситуации не могут отгружать свою продукцию, добавил он. Порт Южный потребовал от горно-обогатительных комбинатов распределить грузопоток между им и частным терминалом “ТИС – Уголь” в пропорции 50/50.

Руководство порта Южный блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала ТИС, заявило в открытом письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю объединение предприятий “Укрметаллургпром”.

В письме ЧАО “Центральный горно-обогатительный комбинат” в адрес министра финансов Сергея Марченко и директора морского торгового порта “Южный” Сергея Ковшара говорится, что из-за остановки отгрузки продукции только одного этого предприятия “Укрзалізниця” будет терять каждый месяц 13 млн грн, Администрация морских портов – 5 млн грн, сам порт Южный – 11 млн грн.

Politeka писала, что глава порта Южный с января по май этого года выписал себе премии на общую сумму 1,47 млн грн.

—