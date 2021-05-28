Возле берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер, несколько человек пропали без вести

Сухогруз Byakko водоизмещением 11,4 тыс тонн затонул. На его борту находилось 12 членов экипажа, три человека из них считаются пропавшими без вести. Девять человек удалось спасти. Пятерых подобрало патрульное судно береговой охраны, а четырех – частный контейнеровоз, который проходил поблизости.

Телеканал NHK, ссылаясь на информацию от пожарной охраны, сообщил, что всех девятерых спасенных доставили в больницы, их жизням ничего не угрожает.

На борту танкера водоизмещением 2,7 тыс тонн находились 13 человек, из них восемь граждан Южной Кореи и пять – Мьянмы. Серьезных травм ну них не зафиксировали. По данным агентства, корабль получил сильные повреждения носовой части, но остался на плаву.

Японская служба безопасности на море рассматривает возможность случайного столкновения двух кораблей при смене маршрута. На место аварии отправили трех следователей, отметила газета The Yomiuri Shimbun.

Контекст:

Сухогруз Byakko покинул порт в японском городе Кобе 27 мая и направился в поселок Канда префектуры Фукуока на юго-западе Японии, рассказала транспортная компания Prince Kaiun Co. Судно везло автозапчасти. Танкер Ulsan Pioneer вышел из порта в Китае 25 мая и должен был прибыть в порт Осаки в пятницу, 28 мая.

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