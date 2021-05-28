 

Президент Бразилии просит суд признать карантин неконституционным

28.05.2021, 9:24, Новости дня
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В иске, поданном через генпрокуратуру, Болсонару просит суд отменить комендантский час в штатах Парана и Риу-Гранди-ду-Норти, а также частичный запрет на торговлю в штате Пернамбуку.

Болсонару считает декреты властей трех штатов неконституционными через нарушение основных прав человека на работу, свободное предпринимательство и пропитание.

Как отмечает телеканал TV Globo, в марте Болсонару уже обращался с аналогичным иском, однако суд отклонил ходатайство, посчитав, что подписывать такие обращения в суд без представителя генпрокуратуры не есть в компетенции президента.

Контекст:

Болсонару с самого начала пандемии критиковал любые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. В марте прошлого года он заявлял, что эпидемия итальянских масштабов Бразилии не грозит, поскольку в стране более молодое население, чем в государствах, наиболее пострадавших от пандемии. Он также называл коронавирусную инфекцию “всего лишь гриппом” и призвал местные власти отменить карантинные меры.

После этого он уволил министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту, который выступал за введение карантина.

В сентябре 2020 года Болсонару заявил, что оставаться дома во время пандемии коронавируса – это проявление слабости.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 мая, Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных коронавирусом – более 16,34 млн. По числу летальных исходов от COVID-19 она уступает только США – более 456,6 тыс. случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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