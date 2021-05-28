Как правильно есть устрицы?” – Фреймут дала мастер-класс перед камерой

– Как правильно есть устрицы? Маленькой вилкой – ее подали для чего? Нет. Устрицы едим левой рукой, “выпивая” все из раковины с широкого конца. При необходимости убираем моллюска вилкой, – объяснила она.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia).

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett’s.