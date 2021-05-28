Девушкам до 18 лет запретят пользоваться косметикой

Госдума приняла в третьем чтении приняла законопроект «Об основах нравственности и внешнего вида несовершеннолетних». В тексте документа особое внимание уделено дресс-коду лиц моложе 18 лет.

Закон предусматривает запрет для девушек и юношей до достижения совершеннолетия носить серьги на всех частях тела, а также иметь татуировки и пирсинг, красить волосы в цвета, не утвержденные законом. Особое внимание авторы инициативы обращают на запрет ношения вызывающей одежды и косметики для девушек, не достигших 18 лет.

– Вопрос выживания нашего народа зависит от вовремя заложенных государством в головы нашей молодёжи правильных моральных ориентиров. Косметика вредна для здоровья. Понятно, что основная её цель – скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Но разве могут быть недостатки в столь юном возрасте? Бывает, девочке 14-15 лет, а она уже готовая, извините за слово, проститутка. Взывать к разуму бесполезно, тут помочь может только законодательная инициатива, – заявила депутат Елена Мизулина.

Контролировать исполнение закона будут школьные педагоги. Они должны проводить воспитательные беседы с целью исправить правонарушение и обращаться в правоохранительные органы в случае неповиновения. Против злостных нарушителей будут введены более строгие меры. Их привлекут к административной ответственности, а на их родителей или опекунов наложат денежные штрафы.

Также проблемную молодёжь занесут в специальную базу. Это приведёт к понижению социального рейтинга и негативно отразится на их шансах поступить в вуз или получить кредит.

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