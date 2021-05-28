 

Два российских банка лишились лицензии

28.05.2021, 9:04, Разное
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Центральный банк России отозвал лицензию у двух отечественных кредитных организаций, передает телеканал “360”. Деятельность зарегистрированного в Санкт-Петербурге Заубер Банка была прекращена в ом числе и из-за нарушения законодательства, препятствующего отмыванию денег и финансированию терроризма. По той же причине без лицензии осталась небанковская кредитная организация “Нарат”. Московский банк “ИРС” пострадал из-за махинаций с отчетностью – он занижал величину необходимых резервов и завышал стоимость имущества.



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