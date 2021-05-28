Учимся различать сыр и сырный продукт

К сожалению, с каждым годом на полках супермаркетов появляется все больше ненастоящего сыра — сырного продукта. Почему так происходит? Все до безобразного просто: производители пытаются удешевить производство сыра и вместо молока добавляют в него заменители (пальмовое масло). Только дело в том, что для организма человека в пальмовом масле чересчур много растительных жиров. Даже съев один маленький кусочек, вы получите целую суточную дозу!

Как следствие после частого поедания продуктов, имеющих в составе пальмовое масло, скопившийся в организме жир засоряет сосуды, а еще он наносит удар по печенке и поджелудочной. Вот предположите, что будет с детским организмом, которые получает жиры в таком количестве! Именно поэтому мы решили собрать сведения о том, как отличить настоящий сыр от поддельного.

Каким образом можно различить сырный продукт и сыр

Добросовестные производители пишут в составе продукта о том, что в нем содержится. И мы им премного благодарны на честность. Но дело в том, что лучше, чтобы подобные продукты вовсе не имели право продаваться. Очень часто сырный продукт гораздо дешевле настоящего сыра. Не ведитесь на цену! Это не акция! Лучше купите меньше настоящего сыра, чем больше сырного продукта. Иначе появятся такие проблемы со здоровьем, что никаких денег не хватит вылечиться!

Сыры в вакуумной упаковке вообще нельзя брать ни по какой цене. Лучше купите сыр, которые при вас отрезают от большой головки. Так выше шансы, что это не подделка. Обязательно следует обращать внимание на корочку сырной головки. Нельзя покупать сыр, если на корочке есть трещины, налет. Ведь все это свидетельствует о наличии бактерий в самом сыре. Да и на вкусовые качества это также влияет.

У качественного сыра рисунок равномерный, гладкая структура, дырочки ровные и симметричные. А если вы вообще любитель дорогостоящих сыров, тогда обязательно смотрите на цену сыра, производителя и его репутацию. Давайте рассмотрим один полезный тест.

Проверяем сыр на настоящесть

Берем кусочек сыра. Кладем его на стол на некоторое время. Пусть он станет комнатной температуры. Затем сгибаем его под прямым углом. Если сыр в месте изгиба треснул, то его больше покупать не следует! Если сыр раскрошился, сломался, то он содержит в составе пальмовое масло, красители и сухое молоко.

Не теряйте бдительность и не давайте себя обмануть. Ешьте только те продукты, которые приносят организму пользу. Проявляйте заботу о себе и своих близки. Поделитесь этой информацией с друзьями и знакомыми.