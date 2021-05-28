3-х минутная тренировка в кровати, которая поможет сжечь жир и подтянуть бедра

Сегодня каждая женщина заботится о здоровье и красоте своего тела. Мы все хотим быть стройными и привлекательными. Вот почему тысячи женщин готовы сделать все возможное для достижения желаемых результатов.

Одна из самых распространенных проблем, которая затрагивает современных женщин, – лишний вес. К счастью, есть методы, которые могут быть действительно полезны для этого случая. Физические упражнения и здоровое питание являются наиболее эффективными.

Хотя мы все понимаем, что жизненно важно заботиться о нашем теле и поддерживать здоровый вес, многие люди просто не имеют достаточно времени, чтобы посещать спортзал. Вот почему сегодня мы подготовили для вас кое-что особенное.

Мы знаем, что очень часто у вас нет времени выполнять какие-либо упражнения. Вот почему мы подготовили 3-минутную тренировку на кровати, чтобы тонизировать бедра и избавиться от жира. Вы даже не должны покидать свою кровать, чтобы получить худое тело. Вы можете сделать это перед сном или утром.

# 1 Передняя часть бедер

Итак, есть только три упражнения, которые займут всего три минуты вашего времени. Чтобы выполнить первый ход, вы должны лежать на спине. Положите руки по бокам и поднимите ноги вверх под углом 90 градусов.

Держите свои колени прямо и указывайте пальцами вверх. Теперь вы должны согнуть колено, пока оно не коснется ваших ягодиц и не перейдет на предыдущую позицию. Сделайте то же самое для другой ноги. Выполняя упражнение, держите колени вместе. Вы должны выполнить 10 повторений для каждой ноги.

# 2 Задняя часть бедер

Следующее упражнение состоит из двух частей. Чтобы выполнить первое, вы должны быть в той же позиции, что и в предыдущем упражнении, но держите свои пальцы по направлению своего тела. Теперь вы должны сгибать колени по очереди. Держите их вместе. Вы должны выполнить 10 повторений для каждой ноги.

Чтобы выполнить вторую часть, вы должны встать в предыдущую позицию. Вы должны слегка согнуть колени, держать пальцы ног вверх. Теперь поднимите ягодицы и качайте ноги к своему телу и спине. Выполните 20 повторений.

# 3 Тонизируйте свою внутреннюю область бедра

Последнее упражнение поможет вам сделать худыми ваши бедра. Возьмите начальное положение и скрестите ноги. Держите левую ногу над правой. Теперь вы должны согнуть колени, удерживая ноги, и переходить на предыдущую позицию. Выполните 10 повторений, поместите правую ногу над левой и выполните еще 10 повторений.