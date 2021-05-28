 

Генные исследования капусты дают возможность улучшить урожай

28.05.2021, 8:38, Разное
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Исследование, проведенное Йоркским университетом, дает ученым новый инструмент, который поддержит создание новых разновидностей.

Исследование привело к тому, что ученые смогли разработать адаптируемую структуру для описания содержания и порядка генов у всех видов Brassica.

Ведущий автор, профессор Ян Бэнкрофт, заведующий кафедрой геномики растений в Центре новых сельскохозяйственных продуктов (CNAP), на факультете биологии, сказал: «Исследование помогло нам понять траекторию эволюции геномов у капустных зарослей. Мы можем использовать это новое знания, например, для ускорения обмена полезными генами между видами Brassica ».

Овощи капусты, такие как брокколи, капуста, капуста, пак-чой и брюква, а также масличные культуры капусты, такие как масличный рапс, черная горчица и горчичный рапс, принадлежат к группе из шести видов, которые имеют разные комбинации трех различных геномов. Геномы определяют характеристики каждого живого организма.

Профессор Бэнкрофт добавил: «Мы впервые сообщаем о полном наборе генов для генома, агрегированного по всем множественным видам, в которых встречается этот геном». Это позволило нам определить новую систему названий и терминов для генов капусты капусты. сельскохозяйственных культур и представляет собой пример для других групп видов, геномы которых являются общими, таких как пшеница.

«Мы также использовали новый ресурс для изучения отдельных генов, примеров захвата сегментов генома родственных видов в результате широкого генетического скрещивания, традиционного подхода к расширению генетического разнообразия видов сельскохозяйственных культур».

Исследование обеспечивает адаптируемую структуру для описания содержания и порядка генов у всех видов Brassica, что особенно поможет в исследованиях эволюции.



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