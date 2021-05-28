AGA рекомендует раннее использование биопрепаратов у пациентов с болезнью Крона от средней до тяжелой

Болезнь Крона, тип воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), которое вызывает воспаление (боль и отек) в желудочно-кишечном тракте, может вызывать ежедневные проблемы со здоровьем, частые госпитализации и хирургические вмешательства при отсутствии надлежащего контроля. Хотя болезнь Крона неизлечима, существуют методы лечения, которые могут помочь пациентам жить бессимптомной жизнью.

После подробного обзора доступной литературы Американская гастроэнтерологическая ассоциация (AGA) выпустила новые клинические рекомендации, в которых излагаются преимущества и риски каждого лекарства, доступного в настоящее время пациентам с болезнью Крона. Основываясь на этом исследовании, AGA рекомендует раннее введение биопрепаратов пациентам, страдающим люминальной и фистулизирующей болезнью Крона, а не ждать, пока другие методы лечения не подействуют. Эти рекомендации опубликованы в Гастроэнтерология, Официальный журнал AGA.

«С появлением на рынке многих новых лекарств возможности врачей лечить пациентов с болезнью Крона значительно улучшились за последние 20 лет», — сказал ведущий автор исследования Джозеф Д. Фейерштейн, доктор медицины, из Бет Исраэль Дьяконесса, Бостон, Массачусетс. «Мы надеемся, что это новое руководство послужит руководством для клиницистов при выборе правильных методов лечения для своих пациентов, что должно привести к улучшению результатов лечения пациентов и уменьшению потребности в инвазивной хирургии».

Основные рекомендации руководства: