 

Минсельхоз отверг риск дефицита яиц в России

28.05.2021, 8:30, Новости дня
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Минсельхоз считает стабильной ситуацию на рынке птицеводческой продукции и не ожидает дефицита яиц на российском рынке, сообщили в министерстве, комментируя заявления Росптицесоюза.

«Минсельхоз РФ оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после активного роста в начале текущего года. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории – на 10,9%.

«Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора – уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости», – замечает ведомство.

В свою очередь новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом, будут, по его мнению, способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе. Министерство напоминает, что для предприятий птицеводства до 1,5 млрд рублей с 1 млрд увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика.

«Также появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Указанные меры позволят поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость», – добавляется в сообщении.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. В Росптицесоюзе отметили, что это может грозить дефицитом куриных яиц. Как рассказали изданию два человека, участвовавшие в совещании в Минпромторге 26 мая, производители связывают сложившуюся ситуацию с сезонным сокращением спроса на свою продукцию, который обычно происходит после Пасхи. По словам источников, за последний год производители куриных яиц столкнулись с проблемой существенного роста издержек, что привело к тому, что закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен.



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