Нефтепродукты разлились по реке Лена

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28.05.2021, 8:30, Новости дня
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Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

«Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится проверка», – сообщил источник РИА «Новости».

Объем разлива пока устанавливается, его последствия устраняются. По итогам проверки будет принято правовое решение.

Ранее нефтепродукты разлились на площади порядка 2 тыс. кв. метров в Пуровском районе Ямала после прорыва подземного трубопровода.



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