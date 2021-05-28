Нефтепродукты разлились по реке Лена

Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

«Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится проверка», – сообщил источник РИА «Новости».

Объем разлива пока устанавливается, его последствия устраняются. По итогам проверки будет принято правовое решение.

Ранее нефтепродукты разлились на площади порядка 2 тыс. кв. метров в Пуровском районе Ямала после прорыва подземного трубопровода.