Полторы сотни лет: Ученые рассчитали теоретическую продолжительность жизни человека

Ученые из Сингапура провели аналитическую работу, в ходе которой смогли рассчитать максимальную теоретическую продолжительность жизни человеческого организма. По словам исследователей, она составляет 150 лет.

Ученые напомнили, что официально подтвержденным старейшим человеком, живущим на Земле, являлась жительница Франции Жанна Кальман, ушедшая из жизни в 1997 году на возрастном рубеже в 122 года. Однако специалисты высказали предположение, что такой возраст не является максимальным и тщательно исследовали маркеры крови, которые определяют показатель прогрессирующей потери устойчивости человеческого организма. На основании результатов расчета исследователи сделали вывод: теоретически человек способен прожить до полутора сотен лет. Также в процессе научной работы эксперты установили, что основным фактором потери жизнестойкости организма являются хронические заболевания, увеличивающие риск летального исхода от всех причин. Кроме того, на продолжительность жизни оказывает существенное влияние скорость восстановления организма от последствий мощного стресса, которая, как отметили ученые, кардинально замедляется в рамках возрастного старения.

В частности, согласно расчетам исследователей, упомянутый показатель времени восстановления для человека в возрасте 40 лет составляет пару недель, а для 80-летнего – уже втрое больший параметр. Такой вывод, к слову, был подтвержден посредством двух разных наборов данных биологических изменений, включающих параметры анализов крови и уровня физической активности, зарегистрированных специальными фитнес-браслетами. Материалы исследования были опубликованы в Nature Communications.

Источник: medikforum.ru