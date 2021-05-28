“Энергоатом” начал процесс против РФ о компенсации за активы в Крыму

Речь идет, в частности, о Донузлавской ветроэлектростанции, которая сейчас находится на временно оккупированной территории.

Согласно процедуре, после получения сообщения Россией у сторон будет шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. Как отметили в “Энергоатоме”, если стороны не придут к согласию, они готовы обращаться в суд (арбитраж).

В компании напомнили, что 17 декабря 2020 года по инициативе тогдашнего вице-президента предприятия Германа Галущенко, теперь ставшего министром экономики, между “Энергоатомом” и известной международной юридической компанией Shearman & Sterling LLP был заключен договор на услуги по этому спору. Сообщалось, что эта юридическая компания ранее участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет уникальный опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров.

По данным издания LIGA.net, сумма иска составляет около $100 млн.

Контекст:

ГП “Энергоатом” – оператор всех четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, сказано на сайте компании. Он обеспечивает более 50% потребностей электроэнергии в стране.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. С декабря 2015 года Крым снабжается электроэнергией за счет собственной генерации, а также по энергомосту из Кубани.

По данным МИД Украины на начало мая 2021 года, украинские предприятия подали иски к России из-за оккупации на сумму более $4,5 млрд. Сообщалось, что “основные иски еще впереди”, но “Нафтогаз” успешно прошел юрисдикционную фазу”. Решение международного арбитража, вынесенное по иску украинского “Ощадбанка” против России, отменил апелляционный суд, процесс по этому делу продолжается.

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